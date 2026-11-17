AI概念股賣壓持續擴大，ABF載板四雄年線盡失、成為盤面重災區！欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）17日再度下殺跌停，臻鼎-KY（4958）也重挫並失守年線。從波段高點計算，四檔跌幅均超過45%，其中欣興更已腰斬，AI載板族群面臨劇烈估值修正。

景碩17日處置出關後，股價仍不敵賣壓，直接跳空跌停、以542元開出，跌破年線，與歷史高點1,150元相比，回檔幅度達52.87%。南電同步跌停至792元，較高點1,560元下跌49.23%；欣興也頻頻亮綠燈、下探至637元，從高點1,420元回落，跌幅達55.14%，成為四雄中修正幅度最大的個股。臻鼎盤中最低來到361.5元，較歷史高點659元下跌45.14%，同樣回測年線支撐。

這波載板股重挫，除了受到美國期中選舉後政治版圖變化影響，市場開始重新評估AI資料中心建置、晶片出口及監管政策的不確定性，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭任總裁、執行長及董事，更加深投資人對「後黃仁勳時代」的疑慮。市場擔心，AI產業失去關鍵領導人物後，資本支出及技術升級速度可能放緩，原本享有高成長溢價的台灣供應鏈，也將面臨本益比重新評價。

除了人事變局，輝達新一代平台進度也傳出雜音。業界傳出，Vera Rubin搭配的HBM4記憶體供應出現瓶頸，原定今年底放量的時程可能延至2027年上半年，目前仍以GB300伺服器為主力。原本期待新平台放量帶動的800VDC電源、M9高階載板材料及光通訊元件，成長節奏可能受到影響。

不過，AI需求是否轉弱，供應鏈與投資圈看法並不一致。台灣供應鏈認為，AI需求不會因單一企業領導人異動而消失，雲端業者既有訂單及產能配置多已提前規劃，現階段更需要留意的是關鍵原材料供應，而非訂單消失。部分外資也認為，AI資本支出周期仍具韌性，未來市場焦點將逐漸從雲端業者的投資規模，轉向AI應用能否創造實質投資回報。

值得注意的是，上游材料端尚未出現明確需求轉弱訊號。日本材料大廠味之素11月9日指出，應用於AI、伺服器及網通等高效能領域的ABF銷售持續強勁，產品組合改善，並再次上修功能材料事業全年預估。味之素供應ABF增層絕緣膜，欣興、南電、景碩及日本揖斐電則位於載板製造環節，上游材料銷售表現因此成為觀察高階載板需求的重要指標。

隨著AI晶片及高效能運算需求提升，ABF載板成為高階晶片封裝不可或缺的關鍵零組件，欣興、南電、景碩也持續推進擴產計畫。其中，欣興預估2027年ABF產能可增加約三成。

然而，當市場開始檢視AI投資回收效益、新平台放量進度及擴產效益，載板廠能否將需求轉化為實際訂單與獲利，將成為下一階段觀察重點。換言之，眼前載板四雄的股價修正，不只是反映需求疑慮，更是市場對AI高成長預期重新定價的結果。