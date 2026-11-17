富邦金（2881）自行結算前十月每股稅後純益（EPS）8.7元，若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）股票資本利得的調整後EPS達18.5元，法人以明年可配發的現金股息水準推估，殖利率約5%，調升目標價。

大型本國投顧分析，富邦金自結10月稅後虧損7.5億元，但實現FVOCI股票資本利得月增52%至142億元，其中，富邦人壽稅後虧損64.9億元，富邦銀行獲利則月增14%。

富邦金結算前十月稅後純益年增16%至1,264.7億元，加計FVOCI股票資本利得的調整後獲利年增142%至2,634.3億元，以各子公司來看，北富銀累計獲利年增27%，加上證券及產險獲利各年增116%及52%，抵銷壽險獲利年減 1.4%。

法人指出，富邦金截至第3季底自結淨值1.34兆元，季增737億元，約當普通股每股淨值季增5.8%至88.9元，扣除保留盈餘影響數後，推估其他權益仍季增122億元，高於其他金控同業，意謂第3季股票未實現損益增加及保險負債公允價值下降，抵銷債券評價虧損。

以富邦金股利政策來看，現金股息配發率仍以金控調整後獲利40%至50%為基礎，但仍先考量子公司營運發展、資本適足率水準。法人表示，基於壽險有較高能力上繳獲利至金控，上修明年每股現金股息預估水準至7.5元以上。