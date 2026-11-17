台股17日劇烈震盪，AI高價股賣壓再度升高，股王信驊（5274）早盤一度觸及跌停，股價下探9,720元，失守萬元大關。儘管盤中跌停打開，最新仍下跌逾9%，美股科技股修正之外，外資調降評等、示警雲端資本支出變化，也讓信驊成為市場重新檢視AI供應鏈估值的指標。

這波賣壓背後，外資對雲端資本支出的態度轉趨審慎。美系外資上周調降雲端晶片與傳統記憶體評等後進一步說明，儘管目前市場需求依然強勁，但在雲端業者資本支出出現明顯減速之前，就應先行調整相關持股配置，反映市場開始提前因應未來投資動能可能降溫的風險。

信驊遭調降評等，主要考量其營運與雲端業者投資進度的高度連動性。由於公司營收主要來自伺服器相關需求，一旦雲端服務供應商（CSP）放慢資料中心建置腳步，或調整伺服器導入時程，相關訂單與營運成長便可能受到影響。基於這項風險，美系外資將信驊投資評等由「優於大盤」調整為「中立」。

不過，外資對大中華區半導體產業的整體看法並未轉空，仍維持「有吸引力」評價。其真正擔憂的是，當市場開始重新衡量產業成長的持續性，即使企業獲利仍在增加，投資人也可能先行下修願意給予的估值，使本益比及股價淨值比面臨壓縮。

從產業循環觀察，外資推估半導體市場供需結構可能在2028年逐漸回歸常態。未來若訂單成長趨緩，或產品價格漲勢不如預期，都可能促使市場重新調整企業評價。不過，相關變化何時發生，目前仍存在不確定性。

另一方面，外資也提出可能改變目前審慎看法的條件，包括產能建置速度優於預期、企業獲利預測再度上修，以及雲端資本支出成長動能延續至2027年第1季之後。若上述情況實現，將顯示AI基礎建設投資仍具韌性，市場對產業前景的疑慮也可能隨之降低。

對信驊而言，後續觀察重點不只是股價能否重新站回萬元，更在於雲端業者資本支出是否持續擴張，以及AI伺服器部署動能能否延續。當市場從追逐AI成長轉向檢視投資報酬與獲利續航力，信驊股價能否重新獲得資金青睞，也將成為觀察AI供應鏈評價是否止穩的重要風向球。