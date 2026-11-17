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益得布局低碳吸入劑
益得（6461）昨（16）日宣布，獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」補助1億4,706萬元，將投入高階三複方吸入劑及短效型支氣管擴張劑（SABA）兩大產品開發，並建立低碳吸入劑技術及製造平台，布局歐美市場。
益得生技表示，此次以「高門檻吸入劑學名藥開發」取得經濟部專案補助，將聚焦高門檻加壓定量吸入劑（pMDI）學名藥與低碳製造技術整合開發，並建置低全球暖化潛勢（LGWP）推進劑技術及生產平台，加速布局新世代低碳吸入劑國際市場。
隨著全球環境法規及減碳要求提高，吸入劑產業正加速朝低全球暖化潛勢推進劑轉型。尤其歐美市場高度重視產品碳足跡及環境永續，預期將逐步帶動傳統吸入劑產品的轉換需求。
益得指出，目前採用低碳推進劑的短效型支氣管擴張劑加壓定量吸入劑，全球僅於英國上市，投入相關產品開發的廠商相當有限，益得為其中之一。
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