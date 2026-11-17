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中化生前三季EPS 2.01元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中化生（1762）產品組合優化、製造效率提升，帶動前三季營運轉正，稅後純益1.11億元，每股純益（EPS）2.01元，優於去年同期每股淨損1.84元。公司表示，將深化特色原料藥與委託開發製造（CDMO）布局，明年營收以雙位數成長為目標。

中化生前三季營收8.84億元，年增27.9%；毛利率35.65%，年增24個百分點；營業利益9,124萬元，較去年同期虧損1.57億元改善。第3季營收2.18億元，年增41.1%，毛利率22.49%，較去年同期負5.97%回升；稅後虧損2,104萬元，每股淨損0.38元。

中化生表示，持續聚焦具技術門檻與市場競爭力的產品，加快特色原料藥商業化，並透過與BioDuro成立的合資公司，推進歐洲大型藥廠新藥CDMO專案。

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