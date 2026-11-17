微創手術器械大廠常廣（6730）昨（16）日召開法說會，董事長陳政宏表示，隨著日本、東南亞及中南美洲等海外市場新舊客戶陸續導入，加上新產品上市及大甲幼獅二廠自動化產能逐步提升，預期2027年營收成長力道將優於今年，有機會呈雙位數成長。

常廣日前公布今年第3季財報，前三季稅後淨利5,213萬元，每股稅後純益（EPS）1.44元；第3季營收1.33億元，年增5.04％，稅後淨利2,000萬元，EPS 0.55元。累計前十月營收4.16億元，年增2.38％，營運維持穩健。

陳政宏指出，醫療器材產業從接觸新客戶、產品註冊、取得首筆訂單，到逐步擴大採購規模，通常需要數年時間。常廣近年積極布局海外市場，經過前期法規認證及客戶開發，目前已逐步進入收成階段，預期今明兩年整體客戶數量將維持雙位數成長，為後續營收擴張奠定基礎。

在海外市場方面，亞洲包含台灣市場約占整體營收75%，歐洲約占20%。其中，日本將是明年重要成長動能，經過約三年技術轉移及市場推廣，常廣電燒產品已成功打入當地既有客戶，近期出貨量及銷售均明顯提升，預期明年營收貢獻將進一步擴大。