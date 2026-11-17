中鼎在建工程逾5,000億

中鼎工程（9933）昨（16）日在法說會中表示，受惠專案順利推進，截至今年10月，集團在建工程總額達5,011億元，突破5,000億元大關，再創歷史新高，為未來數年營運提供支撐。

中鼎第3季營收繳出年、季雙增佳績，毛利率、營業利益率及稅後純益率呈現「三率三升」，單季營業利益年增63%，帶動單季每股純益（EPS）達2.17元。

中鼎表示，今年集團接案動能強，截至10月底累計新簽約額達1,178億元。其中，前三季「高科技工程」連奪新加坡大型半導體廠務、再生水廠工程，以及美國AI伺服器組裝廠等指標大案，占新簽約額高達49%，已躍升為驅動公司成長的核心主力。

中鼎集團董事長楊宗興表示，截至今年10月，集團在建工程總額已經突破5,000億元大關，已為未來數年營運奠定高度能見度。

在專案工程持續推進下，讓第3季營收繳出年、季雙增成績，毛利率已連續四季穩站雙位數大關，且毛利率、營業利益率及稅後純益率為「三率三升」，單季EPS達2.17元；累計中鼎前三季每股純益達4.86元。

中鼎強調，集團接案結構已優化，且獲利含金量高；隨著AI伺服器與資料中心需求爆發式成長，全球記憶體大廠正加速卡位未來數年的產能，新加坡政府也祭出高額補助與稅務誘因吸引國際大廠投資，中鼎在優越的EPC統包實力與遍布全球50多個據點，可依各地需求打造適合方案，協助客戶全球擴廠。

同時，中鼎指出，集團持續深化與策略夥伴如台達電的合作，全力布建全球資料中心，以一站式全方位解決方案，協助客戶將投資計畫轉化為實際產能。

展望後市，楊宗興指出，中鼎對未來營運前景深具信心，盤點未來一年全球潛在投標商機高達1.22兆元，中鼎將持續鎖定高科建廠、能源轉型及綠色基建三大高成長賽道，發揮跨域整合優勢，持續優化接案組合並嚴控專案風險。