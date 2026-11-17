亞泥：明年營運樂觀 台灣市場最壞情況已過

亞泥（1102）昨（16）日舉行法人說明會，針對第4季及明年營運展望表示，隨著台灣市場需求改善，大陸煤炭成本上揚趨緩以及錯峰執行力度改善，再加上嘉惠電廠二期調度率提高，都有望改善營運表現。其中，台灣市場最壞情況已經過去，明年營運可望朝正向樂觀方向前進。

亞泥日前公布今年第3季財報，前三季稅後淨利為95億元，年增17.6%，每股純益（EPS）為2.86元。但是亞泥本業獲利不如預期，第3季合併營業利益約10.2億元，年減58%，主因台灣房市進入調整期使需求減少，加上高煤價採購成本落後反應於第3季；大陸水泥也受整體市場需求偏弱及高煤價影響，水泥報價調漲幅度不足以完全抵消成本上漲，使噸毛利持續下探。

展望第4季營運表現，亞泥認為，台灣水泥需求下滑的情形到了下半年已逐步收斂，房市信用管制與土方新規的衝擊在進入第4季也開始緩和，第二戶貸款成數及建商購地限制相繼放寬，科技廠辦與工業區建案持續提供剛性需求，營運最壞情況已過。

大陸市場方面，第4季煤價漲勢於10月下旬趨緩，各地水泥價格陸續跳漲反應成本，預計第4季毛利將較第3季出現改善；而大陸官方第4季錯峰生產執行力度明顯上升，配合大陸「反內捲」與價格法修正，減少低於成本傾銷與惡性競爭；湖北黃岡第二產線預計第4季正式開工投產，將可協助調整產能結構。

值得注意的是，嘉惠電廠將成為亞泥第4季營運改善的重要來源。嘉惠二期與台電完成協商，調度率中樞由40%提高至60%，新合約條件自10月底生效，預期第4季中後段開始反映收益。

亞泥說明，嘉惠二期採取類似「電力代工」營運模式，天然氣成本與電價變動可連動調整，毛利率相對穩定，獲利關鍵在實際發電量。隨台灣AI及科技產業擴大投資、用電需求增加，天然氣發電可望提供中長期獲利來源。

展望2027年，亞泥認為大陸水泥需求仍將呈現L型走勢，台灣市場則以需求逐步落底、趨於平穩為主要方向。