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永豐餘搶攻綠金商機 沼氣發電布局跨出造紙廠

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

永豐餘投控（1907）搶攻綠金，沼氣發電布局跨出造紙廠。公司瞄準廚餘養豬退場後的處理需求，鎖定地方政府及大型通路拓展全台市場；旗下華紙同步拉高特殊紙比重、強化能源自主，力抗紙漿擴產與成本高漲壓力。

永豐餘及華紙昨（16）日同步舉行法說會。永豐餘總經理駱秉正表示，政府預計2027年元旦起全面禁止廚餘養豬，國內每年約75萬噸廚餘，過去超過五成透過養豬去化，未來須尋找替代管道，沼氣發電將成為具規模化潛力的方案。

廚餘去化市場重新洗牌，也為永豐餘技術商業化打開空間。駱秉正指出，公司將協助地方政府處理家戶廚餘，並為超商、大賣場及百貨美食街回收的剩食提供去化管道，將廠內資源循環經驗轉為對外服務。目前已有新屋廠、龜山水資源回收中心綠能轉型案等實績，台東廠也即將啟動沼氣發電設施建置，逐步擴大全台布局。不過，相關業務仍處發展初期，營收貢獻尚不明顯。

華紙則加速突圍。總經理林谷豐表示，中國大陸紙漿廠2025、2026年新增產能合計約1,600萬噸，總產能接近3,000萬噸，相較華紙目前約30萬噸，外銷競爭壓力不小，加上原物料成本上升，獲利受到擠壓。

華紙將降低低毛利文化用紙比重，轉向特殊紙、電子用紙及高附加價值材料，目前特殊紙約占營收43%至45%，是產品升級的重要支柱。

能源布局方面，華紙推動花蓮廠鍋爐及生質能發電設施轉型，目標全廠綠電發電容量達4.5萬瓩以上；台東廠新發電機組預計明年第1季運作，自有發電率將由27%升至58%，並與三越企業合作興建沼氣發電設施。

華紙第4季有觀音廠出售收益挹注，明年更仰賴本業改善。近期紙漿漲價效益遭木片、能源成本增加抵銷，降本增效仍是重點。

永豐餘既有事業方面，工紙紙器受惠台灣、越南營運效益提升，獲利年增，大陸需求仍弱；林漿紙受成本上漲拖累，消費品持續優化產品組合，電子標籤則逐步降低美國關稅影響，獲利較去年同期改善。

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