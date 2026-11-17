IC設計廠茂達（6138）昨（16）日召開法說會，公司預期，本季業績可能小幅季減。法人推估，即便本季業績下滑，茂達2026年全年業績依然將續創歷史新高。

茂達前十月合併營收為66.59億元，年增7.2%；前三季毛利率38%，歸屬母公司業主淨利為8.29億元，年增23%，每股純益11.32元。

目前茂達產品線主要有兩大塊，一是電源管理IC，另一個是風扇馬達驅動IC。前三季營收結構中，馬達驅動IC占五成，電源管理IC與LDO穩壓IC各占二成多。

茂達指出，今年確實上半年表現比較旺，下半年較疲弱，預期本季PC市況下修狀況持續，估計單季營收可能季減中個位數百分比。明年第1季考量農曆年假期因素，目前估計約較本季持平到小減5%之間。

茂達提到，雖然今年PC市況不佳，該公司在PC相關風扇驅動IC業務仍小幅成長。