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富采今年有望轉虧為盈
富采控股（3714）現金減資新股昨（16）日重新掛牌交易，受台股重挫拖累，終場重挫收在87.4元，但隨股本瘦身至40億元、每股淨值拉升至104元，財務體質顯著轉強。
法人看好，富采今年財報將終結連三年赤字，明年在AI光通訊放量帶動下，獲利可望續揚。
富采此次現金減資45.8%，退還股東約33.79億元現金，實收資本額降至40億元。截至第3季底，帳上現金及約當現金部位已突破140億元，減資後資本結構與現金水位皆處高檔，具備充沛銀彈支應研發與轉型投資。
觀察獲利表現，富采第3季受惠產品組合優化，毛利率衝上12.3%，寫下近八季新高，本業虧損收斂，加上業外16.8億元收益挹注，單季每股純益1.99元，躍居LED族群每股獲利王。
累計前三季稅後純益23.6億元，每股純益3.36元，優於去年同期虧損態勢。
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