達興材拚明年績增雙位數 多項先進製程材料將驗證完成進入量產

達興材（5234）總經理莊鋒域昨（16）日表示，公司積極布局半導體先進製程及先進封裝材料，目前兩者占半導體營收約各半。2027年因較多先進製程材料驗證完成進入量產，先進製程營收成長速度預計會優於先進封裝。展望2027營運，朝營收維持雙位數成長、獲利提升目標邁進。

因應半導體材料本土化供應浪潮，達興材台中中港二廠一樓約十條產線高效運轉，二樓新線建置中，三至四樓空間已備妥，擴線僅需四至六個月，並規劃斥資22億元於高雄興建橋頭科學園區新廠，鎖定先進半導體與關鍵原材料生產，已於9月動工，預計2027年建置、2028年底完工，2029年起貢獻營收。

達興材昨天舉行線上法說會，副總經理兼財務長劉燕珍表示，三大事業領域今年第3季占比依序為：顯示器材料占70.9%，為穩定營收基礎；半導體材料占 27.1%，將是未來主要成長領域；關鍵原材料及其他占2%。

達興材第3季毛利率41.25%，季減1.66個百分點，年增1.57個百分點。公司說明，上季毛利率季減，主因受7月中旬部分顯示器材料來料異常影響。

達興材前三季稅後純益6.91億元，年增26.1%，每股純益6.73元，同期新高；前十月合併營收43.25億元，年增12.4%。公司自結10月合併稅前盈餘1.15億元。

劉燕珍表示，截至第3季底總資產 52.45 億元，股東權益約35.51億元，流動比率為246%。存貨約 4.95億元，年增1億元，主因備貨增加。存貨周轉天數由第2季的58天小幅改善至56天。前三季營業活動現金流入約4.31億元，資本支出為2.5億元。

莊鋒域表示，達興材深耕材料領域20年，從1.0時專攻顯示器材料，到2.0跨足半導體材料市場。今年邁向3.0階段，截至第3季，半導體材料已量產13項、驗證中14項及新產品開發八項，更攜手六家國際化學大廠以「材料代工」模式提供客製製造服務，目標在2030年前半導體營收占比過半。

展望2027年，莊鋒域說，多項半導體新品放量接棒，並規劃再建置至少十條新產線，營運確立以「營收維持雙位數年增」及「獲利率提升」為目標。