熙特爾攻AI電力基建 攜手美商GE Vernova、韓國SK On

儲能大廠熙特爾-創（7740）昨（16）日宣布與有「全球發電心臟」之譽的美國能源設備大廠GE Vernova、韓國SK集團旗下電池製造商SK On簽署合作備忘錄，建立台美韓戰略合作關係，攜手搶攻AI電力基礎建設商機。

熙特爾指出，未來三方將結合電力轉換技術、先進電池技術與大型儲能系統整合製造能力，共同布局國際能源市場，瞄準全球AI電力基礎建設商機，打造具備國際競爭力的能源解決方案。

GE Vernova來頭不小，它是美國工業巨頭奇異（GE）於2021年底分拆並獨立上市的公司，承襲奇異逾130年的電力技術基礎，目前全球約有25至30%的電力均由該公司發電設備所產出，為推動全球電氣化與能源轉型中的關鍵推手，有「全球發電心臟」之譽。

SK On則是韓國SK集團旗下電池製造與綠能事業體，並在2021年分拆獨立而成，與LG新能源、三星SDI並列「韓國電池三雄」。

據悉，為深化三方戰略合作，GE Vernova北亞及東南亞地區電力轉換設備（PCS）業務主管嵇紹鵬、SK On儲能事業營運副總裁Minsuk Kwak專程來台參訪熙特爾旗下子公司辰熙精密位於台中的電池模組生產基地，實地了解台灣的儲能製造與系統整合實力。

此次合作將結合三方各自領域的優勢，GE Vernova提供PCS，可望簡化系統配置、減少能源損耗並降低建置成本，提升大型儲能系統的運作效率與經濟效益，而SK On則提供磷酸鐵鋰（LFP）電芯與模組，憑藉長循環壽命與高穩定性的電池技術，滿足大型儲能系統對長期可靠性的需求。

至於熙特爾旗下辰熙精密則負責在地化整合製造，將美韓兩大國際企業的核心技術，轉化為完整儲能解決方案，進一步凸顯台灣在全球AI基建供應鏈的關鍵地位。

熙特爾強調，本次台、美、韓三方合作，有助於強化供應鏈多元化的競爭力。