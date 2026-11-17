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世芯10月每股賺10.11元 創意3.73元
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商世芯-KY（3661）與創意昨（16）日公布10月自結獲利，其中世芯單月每股純益高達10.11元，創意則為3.73元。
世芯10月自結淨利8.73億元，年增66.6%，每股純益10.11元。該公司第3季每股純益37.68元，累計前三季每股純益75.94元。
世芯10月合併營收102.6億元，首度單月業績站上百億元大關，累計前十月合併營收480.6億元，年增72.6%。法人樂觀預估，在美系大客戶3奈米製程案件放量助攻，及其他新案挹注下，明年業績有望翻倍增長，上看逾1,200億元，挑戰新高。
創意10月自結淨利5億元，年增1.56倍，每股純益3.73元。創意第3季每股純益16.95元，累計前三季每股純益40.84元。
創意累計前十月合併營收525.31億元，年增1.06倍。創意今年業績主要受惠雲端服務供應商（CSP）客戶的3奈米製程CPU案件，還有美系客戶AI晶片量產收入挹注。另外還有北美車用晶片案件持續進行中。
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