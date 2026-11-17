旺矽樂觀AI、高效能運算 明年營收最少成長五成

探針卡暨測試設備廠旺矽（6223）昨（16）日召開法說會，看好AI與高效能運算（HPC）需求，公司預估2027年營收至少成長50%，毛利率維持六成以上。

大型雲端服務供應商（CSP）客戶將提高下一代AI產品供應比重，公司同步擴產、深化美系CPU合作，並推進CPO設備布局，估計明年相關營收占比可達雙位數。

旺矽表示，訂單能見度較三個月前改善，正與客戶對接明年產能與需求，合作開發計畫已延伸至2028年，目前既有客戶需求尚未完全滿足，新客戶仍持續排隊接洽，對明年營運非常有信心。

展望本季，公司預估營收季增5%至10%，毛利率與第3季相近；明年費用率估23%至25%。公司強調，營收成長五成以上，是依可供應產能及客戶專案評估、有把握達成的目標。

今年底VPC、MEMS月產能預計分別達200萬針、350萬針，明年底增至至少250萬針、600萬針。產能將逐季開出，年底更新計畫時仍有上修空間，2028年也將持續積極擴產。

美系CPU大廠合作將先從筆電CPU切入，再拓展其他產品線。湖口PCB廠維持明年下半年投產目標，透過關鍵零組件自製，降低外部供應鏈依賴、提高交貨彈性。董事會日前通過33億元資本預算，包括11億元機器設備及22億元湖口一廠機電裝修工程，將陸續執行。

CPO方面，Insertion 2預計今年12月取得首家客戶認證結果，通過後可直接承接量產機訂單，明年上半年有望接單；另與第二家大型國際客戶接洽，同期可望有明確進展。Insertion 3已向三家客戶交付工程機，另三家將陸續交機，涵蓋晶圓代工、封測及IC設計業者，預期明年上半年逐步轉為量產機需求。

旺矽表示，Insertion 2測試EIC與PIC接合後的晶圓，Insertion 3則測試切割後的單顆晶粒，客戶需各階段數據追查良率，兩者各有需求。CPO組裝場地正進行改建，預計明年第1季可使用。