中鼎法說會／前三季EPS 4.86元 在建工程金額挑戰5,000億元再創新高

中鼎工程（9933）16日在法說會中表示，2026年集團接案動能強，截至10月底累計新簽約額達1,178億元。其中，前三季「高科技工程」連奪新加坡大型半導體廠務、再生水廠工程，以及美國AI伺服器組裝廠等指標大案，占新簽約額高達49%，已躍升為驅動公司成長的核心主力。

中鼎集團董事長楊宗興表示，憑藉在建工程總金額衝上4,981億元，改寫新高下，集團已為未來數年的營運奠定高度能見度。

而在專案工程持續推進下，讓第3季營收繳出年、季雙增成績，毛利率已連續四季穩站雙位數大關，且毛利率、營業利益率及稅後純益率為「三率三升」，單季每股純益（EPS）達2.17元；累計中鼎前三季每股純益達4.86元。

中鼎強調，集團接案結構已優化，且獲利含金量高；隨著AI伺服器與資料中心需求爆發式成長，全球記憶體大廠正加速卡位未來數年的產能，新加坡政府也祭出高額補助與稅務誘因吸引國際大廠投資，中鼎在優越的EPC統包實力與遍布全球50多個據點，可依各地需求打造適合方案，協助客戶全球擴廠。

同時，中鼎指出，集團持續深化與策略夥伴如台達電（2308）的合作，全力布建全球資料中心，以一站式全方位解決方案，協助客戶將投資計畫轉化為實際產能。

中鼎表示，AI算力競賽不僅帶動建廠需求，更引爆背後龐大的電力、天然氣與水資源基建商機。目前中鼎集團為國內唯一兼具電廠與LNG接收站完整EPC統包能力的工程集團，為全國燃氣電廠市占第一品牌，並具備大型天然氣接收站與儲槽工程執行能力，精準掌握從燃料供應到發電端的基建需求。

中鼎強調，未來除深耕台灣市場，更將攜手國際指標設備商，積極爭取美國能源工程大單，並加速布局東南亞民營電廠市場，全面擴大能源工程版圖。

在水資源與循環經濟領域，中鼎指出，集團挾多座半導體大廠零廢中心及「南科再生水廠」等實績，積極搶攻國內外商機。此外，集團不僅賺取一次性工程建置財，更透過長期營運服務打造穩健現金流，目前維運國內11座民營大型能資源中心，市占率已達五成，擁有「工程＋維運」雙軌並進的護城河優勢。