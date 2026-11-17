聽新聞
0:00 / 0:00

東方風能今年營收拚新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

東方風能科技（7786）昨（16）日召開第3季法人說明會。董事長陳柏霖表示，今年前三季營收已超越去年全年，隨著第4季通信海纜統包工程完成營收認列，將進一步擴大整體營收規模，推升2026年全年營收再創歷史新高。

陳柏霖也宣布，公司稍早已成功取得中央氣象署「南部海域地震與海嘯監測海底電纜計畫」20.3億元統包工程，專案預計2030年完工，營收認列高峰落在2029至2030年，將進一步拓展中長期多元業務布局。

展望2027年，東方風能擴大自有船隊將優化獲利結構，看好明年獲利展望。首艘新造運維船「東方先進」已於今年11月投入與Vestas的12年期長約，開始挹注穩定現金流；第二艘運維船「東方先鋒」預計明年4月投入營運。明年下半年起，大型自有新船「東方宏洋」、「東方海峰」也將陸續投入營運。由於自有船舶毛利率預估可達45%至55%區間。

海底電纜

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

東方風能：近3年為產能布建期 設定非風電營收占比目標4成

利機全年營收拚創高

統新明年獲利挑戰新高

貨櫃三雄拚獲利 船隊升級成關鍵

相關新聞

旺矽樂觀AI、高效能運算 明年營收最少成長五成

探針卡暨測試設備廠旺矽（6223）昨（16）日召開法說會，看好AI與高效能運算（HPC）需求，公司預估2027年營收至少成長50%，毛利率維持六成以上。

世芯10月每股賺10.11元 創意3.73元

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商世芯-KY（3661）與創意昨（16）日公布10月自結獲利，其中世芯單月每股純益高達10.11元，創意則為3.73元。

漢測攜德廠 衝矽光子測試

半導體測試設備廠漢測（7856）昨（16）日宣布，與德國光子自動化組裝及測試設備領導廠商ficonTEC Service GmbH深化策略合作，擴大晶圓級與晶粒級矽光子測試設備布局，未來將由漢測承接相關設備在台最終組裝與系統整合業務，為中長期營運添動能。

熙特爾攻AI電力基建 攜手美商GE Vernova、韓國SK On

儲能大廠熙特爾-創（7740）昨（16）日宣布與有「全球發電心臟」之譽的美國能源設備大廠GE Vernova、韓國SK集團旗下電池製造商SK On簽署合作備忘錄，建立台美韓戰略合作關係，攜手搶攻AI電力基礎建設商機。

達興材拚明年績增雙位數 多項先進製程材料將驗證完成進入量產

達興材（5234）總經理莊鋒域昨（16）日表示，公司積極布局半導體先進製程及先進封裝材料，目前兩者占半導體營收約各半。2027年因較多先進製程材料驗證完成進入量產，先進製程營收成長速度預計會優於先進封裝。展望2027營運，朝營收維持雙位數成長、獲利提升目標邁進。

永冠明終止上市

永冠-KY（1589）將於明（18）日終止上市，昨（16）日公告與土地銀行等13家債權銀行的債務協商案獲全數銀行團核准，後續將進行對保及簽約；但可轉換公司債CB4多數債權人無法接受公司方案，雙方尚未達共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。