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東方風能今年營收拚新高
東方風能科技（7786）昨（16）日召開第3季法人說明會。董事長陳柏霖表示，今年前三季營收已超越去年全年，隨著第4季通信海纜統包工程完成營收認列，將進一步擴大整體營收規模，推升2026年全年營收再創歷史新高。
陳柏霖也宣布，公司稍早已成功取得中央氣象署「南部海域地震與海嘯監測海底電纜計畫」20.3億元統包工程，專案預計2030年完工，營收認列高峰落在2029至2030年，將進一步拓展中長期多元業務布局。
展望2027年，東方風能擴大自有船隊將優化獲利結構，看好明年獲利展望。首艘新造運維船「東方先進」已於今年11月投入與Vestas的12年期長約，開始挹注穩定現金流；第二艘運維船「東方先鋒」預計明年4月投入營運。明年下半年起，大型自有新船「東方宏洋」、「東方海峰」也將陸續投入營運。由於自有船舶毛利率預估可達45%至55%區間。
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