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台鎔財報／前三季賺1.46億元、年增710.35% EPS 1.5元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
台鎔公司。圖／截自官網 籃珮禎
台鎔公司。圖／截自官網 籃珮禎

甲級廢棄物處理廠台鎔（6947）16日公布最新財報，受惠半導體廢棄物處理需求強勁，2026年前三季稅後純益1.46億元，年增710.35%，每股純益1.5元，大幅優於去年同期的0.19元。

台鎔董事會同步通過子公司日環17.5億元資本支出案，預計新建高效能焚化爐並增加半導體廢液處理代碼，完工後集團有害廢棄物總焚化許可量將倍增至每月8,000噸。

台鎔指出，第3季受子公司日環9月全數拆除舊設備、一次性認列設備減損及拆除費用，加上上市相關費用支出，以及子公司翰陽綠能飛灰穩定化處理成本上揚影響，導致單季獲利較第2季下滑，但第3季營業利益仍較去年同期翻倍成長。

為改善飛灰委外處理成本高漲對毛利率的衝擊，台鎔表示，翰陽綠能推動衍伸物多重去化管道，該案已於9月通過新竹縣政府環評大會審查，預計今年底前新增去化方式以降低處理成本。

針對擴產規劃，台鎔強調，看準AI與先進製程擴產帶動半導體特化品溶劑使用量與複雜度提高，廢棄物處理需求大於台灣現有產能，日環將拆除現有每月250噸舊型焚化爐，原地新建每月4,200噸高效能焚化設備，並同步設立每月2,600噸熔融熱處理設備。

台鎔指出，全案資金將由自有資金與銀行融資支應，完工後集團有害廢棄物總焚化許可量將從現行每月3,840噸跳升至8,000噸，量能倍數成長。

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