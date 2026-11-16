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玉山金獲利／前十月稅後淨利352億元 EPS 2.14元創歷史新高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控。 圖／玉山金控提供
玉山金控。 圖／玉山金控提供

玉山金控（2884）於16日公告10月自結盈餘，10月自結稅後淨利為34.4億元，累計稅後淨利為352.8億元，較去年同期成長20.28%，每股稅後淨利（EPS）為2.14元，創歷史新高。

玉山金控總資產6.72兆元；玉山銀行（合併）總資產5.09兆元。玉山銀行合併存款餘額42,055億元，合併放款總數29,990億元。

各子公司獲利概述如下：玉山銀行10月稅後淨利33.5億元，累計稅後淨利為313億元，較去年同期增加10.58%。受惠於放款需求持續成長，淨利息收入年成長率達26%；手續費收入方面，財富管理業務維持強健成長動能，信用卡簽帳金額亦受惠於繳費、旅遊、網購及國外實體消費持續成長，整體淨手續費收入年成長率達19%。

玉山證券10月稅後淨利3.71億元，累計稅後淨利44.14億元，較去年同期增加112.59%，經紀及複委託業務持續穩健成長，亦帶動手續費穩步提升。

三商人壽受到資本市場震盪，及資訊減損一次性費用影響，10月稅後淨損3.03億元，累計稅後淨利57.2億元。三商人壽保險業務依然維持強勁動能，1~10月FYP達486.3億元，年成長71%。未來將持續透過CSM累積，並持續提升經常性收益以優化整體財務結構。三商人壽合併至金控稅後虧損1.28億元，與個體差異主要原因為併購後開帳數之調整。

玉山金 EPS 歷史

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