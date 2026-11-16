茂達估第4季營收季減4%至6% 明年第1季產品漲價

功率IC設計廠茂達總經理盛剛今天表示，受電腦市場需求持續下修影響，第4季營收將季減4%至6%；考量晶圓代工廠明年將調漲價格，茂達預計明年第1季調整產品價格，希望毛利率能夠維持正常水準。

茂達今天受邀參加券商舉行的線上法人說明會，盛剛說，受電腦市場需求於下半年下修影響，茂達今年營運高峰可能會落在第2季，第3季和第4季營運表現將會比較弱勢。

盛剛表示，第3季營收新台幣19.74億元，季減4%，預期第4季營收將較第3季再減少4%至6%。考量過年因素，明年第1季營收將較今年第4季持平至減少5%。

盛剛說，茂達今年下半年陸續收到晶圓代工廠調漲價格通知，明年價格漲幅約10%至20%不等，估計影響毛利率約4至5個百分點。

盛剛表示，茂達今年第3季因應封裝成本升高調整過產品價格，客戶都能接受，預計明年第1季將再次調整價格，希望毛利率能夠維持正常水準，只是這次客戶接受情況有待觀察。