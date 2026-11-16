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璞玉公司法說會圓滿落幕 助攻優質中堅企業價值溝通

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為協助優質中堅企業提升市場能見度，台灣證券交易所與台灣指數公司攜手寬量國際（QIC）共同合辦「璞玉藏金、優息引路，發掘台灣中堅企業的百業冠軍」系列法說會，於11月16日圓滿落幕。這次活動邀請洋基工程（6691）、大銀微系統（4576）、技嘉（2376）及達興材料（5234）共四家企業參與，透過輔導企業準備法說會、IR議合平台線上法說會形式，協助企業向投資人展現營運成果、核心競爭力與未來發展策略，累計吸引逾400位投資人線上參與，促進企業與投資人間的雙向交流。

「璞玉藏金、優息引路，發掘台灣中堅企業的百業冠軍」系列法說會，於4月定審時的台灣璞玉指數成分股中，嚴選洋基工程（6691）、大銀微系統（4576）、技嘉（2376）及達興材料（5234）等首波代表公司，涵蓋半導體廠務工程、精密定位系統、AI伺服器到先進半導體材料等不同產業，分別展現台灣中堅企業在不同產業領域的技術實力與競爭優勢。四家企業也非常積極認真地參與各項會議與會前準備工作，法說會更由董事長或總經理等高階經營團隊親自出席，展現企業對投資人關係（IR）及市場溝通的高度重視。

台灣指數公司持續深化IR議合平台服務，今年更加擴大推動策略：

1.IR議合服務平台2.0升級改版，新增公司篩選、公司比較及公司專頁資訊擴充等與投資人關係業務高度相關功能，整合財務、產業及ESG等多元資訊，協助投資人更有效率地掌握企業特色，進一步協助上市櫃公司梳理關鍵資訊，強化企業價值的敘事與溝通能力。

2.投入資金及集團資源，結合專業顧問，透過會前多次溝通會議，協助企業準備法說會內容，聚焦核心競爭優勢、營運亮點及未來方向，讓企業不僅呈現財務業務數據，更能轉化為資本市場語言，清楚傳達自身的產業定位與成長潛力，聚焦長期企業價值。

3.提高公司曝光度，透過IR平台亮點專區，置頂四家參與公司，讓各界可以方便快速瀏覽其亮點；動態推播活動及公司資訊，讓機構投資人會員可方便掌握重點訊息。同時安排非凡直播，讓投資大眾方便參與法說會，也提升參與公司曝光度。

台灣指數公司表示，希望透過法說會完整服務，協助公司提升IR溝通效益，並提高市場關注度。未來IR議合服務平台將持續結合外部專業資源，藉由企業研究、專業輔導及增加公司與投資人雙向交流等多元方式，協助發掘更多具備優質體質與成長潛力的台灣中堅企業，促進企業與資本市場的有效溝通，讓更多值得關注的企業被市場看見，進一步提升台灣資本市場的資訊透明度與企業價值。

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