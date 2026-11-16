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國泰金獲利／前十月賺1,145億元 國壽淨值破兆、壽險史上首家

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
國泰金控。圖／國泰金控提供
國泰金控。圖／國泰金控提供

國泰金（2882）16日公布，10月稅後純益90.9億元、月增35.3%；前十月賺1,144.5億元、年增21.5%，EPS達7.56元。旗下國泰人壽淨值首破兆元，成為台灣史上首家淨值逾兆元的壽險公司。

國壽淨值大增，關鍵在債券配置與負債評價兩大利多。國壽指出，因較多債券帳列OCI，10月美債殖利率走低、舊債價格反彈，使債券評價損失縮小。

另一方面，台幣殖利率走揚，使保險負債折現後的現值下降，產生負債端評價利益。

資產、負債兩端同步受惠，推升國壽10月底淨值突破1兆元達1兆150億元寫史上新高，淨值比達12.5%以上，外價金餘額也超過1,440億元。

除了帳面獲利，國泰金前十月另有約1,313億元賣股已實現利得轉入未分配盈餘，金額甚至超過稅後純益。兩者合計，對「保留盈餘影響數」達2,457億元、續創歷史新高，增厚未來配息底氣。

這也是今年壽險業接軌新會計制度後的一大變化。壽險業賣出帳列OCI的股票後，已實現資本利得不計入當期損益及EPS，而是轉入未分配盈餘，成為未來配息財源之一。

國泰人壽仍是最大推手。國壽前十月稅後純益645.4億元，另有約1,273億元股票處分利得，占金控整體賣股利得逾九成；加計後，國壽對保留盈餘影響數約1,918億元。

單看10月，國壽稅後純益43.8億元，月增近1.5倍，主要受惠保險合約服務邊際（CSM）穩定釋出及經常性收益挹注，成為金控單月獲利回升的重要來源。

銀行方面，國泰世華銀行10月賺40.6億元，前十月累計432.3億元、年增13%，創史上同期新高。受惠放款成長、淨利差擴大，以及財富管理和信用卡業務成長，利息與手續費淨收益均維持雙位數成長。

資本市場熱絡也帶動證券與投信獲利。國泰證券前十月賺78.4億元、年增119%，國泰投信賺33.3億元、年增43%，兩家獲利均已超越去年全年水準。

國泰產險前十月賺37.7億元，同創同期新高並超越去年全年，主要受惠車險、火險及旅遊相關保障需求成長，累計簽單保費347億元、年增5%。

國泰金前十月獲利已提前超越去年全年，加上賣股利得持續落袋，未來配息財源可望進一步增加。

國泰金 國壽 淨值

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