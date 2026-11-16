常廣法說會／明年營收拚雙位數成長 日本、東南亞及中南美洲市場助攻

微創手術器械大廠常廣（6730）16日召開法說會，董事長陳政宏表示，隨著日本、東南亞及中南美洲等海外市場新舊客戶陸續導入，加上新產品上市及大甲幼獅二廠自動化產能逐步提升，預期2027年營收成長力道將優於2026年，有機會呈雙位數成長。

常廣日前公布今年第3季財報，前三季稅後淨利5,213萬元，每股稅後純益（EPS）1.44元；第3季營收1.33億元，年增5.04％，稅後淨利2,000萬元，EPS 0.55元。累計前十月營收4.16億元，年增2.38％，營運維持穩健。

陳政宏指出，醫療器材產業從接觸新客戶、產品註冊、取得首筆訂單，到逐步擴大採購規模，通常需要數年時間。常廣近年積極布局海外市場，經過前期法規認證及客戶開發，目前已逐步進入收成階段，預期今明兩年整體客戶數量將維持雙位數成長，為後續營收擴張奠定基礎。

在海外市場方面，亞洲包含台灣市場約占整體營收75%，歐洲約占20%。其中，日本將是明年重要成長動能，經過約三年技術轉移及市場推廣，常廣電燒產品已成功打入當地既有客戶，近期出貨量及銷售均明顯提升，預期明年營收貢獻將進一步擴大。

常廣總經理陳正雄表示，中國大陸既有客戶訂單持續成長，對機器人手術相關產品的接受度也逐步提高。東南亞市場則受惠印尼、越南及菲律賓等地醫療需求增加，客戶數量維持雙位數成長，泰國及韓國市場也持續推進，預期將成為明年營運成長的重要來源。

美洲市場方面，常廣深耕中南美洲約五年，經過前期法規認證及市場經營，今年營收成長已較為明顯，預期明年仍可維持較高成長幅度。目前積極拓展墨西哥、秘魯、厄瓜多及瓜地馬拉等市場。至於北美市場，因合作客戶另一項產品仍在進行法規註冊，目前僅少量出貨，後續成長仍須視認證進度及市場推廣成果而定。

此外，新廠自動化效益也是常廣明年改善獲利的重要關鍵。陳政宏指出，大甲幼獅二廠目前廠房空間使用率已達八至九成，但自動化設備產能稼動率仍有相當大的提升空間。隨著自動化設備陸續到位，生產效率已明顯提升，未來訂單規模擴大後，不須大幅增加人力及固定成本，即可提高產能利用率。