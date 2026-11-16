達興材料法說會／斥資22億元橋科擴產 拚2030半導體營收占比過半

達興材料（5234）16日召開2026年第3季法人說明會，將斥資22億元興建橋科新廠，展望2027年續拚雙位數成長，朝2030前半導體材料貢獻營收占比過半目標邁進。

受惠半導體先進製程與先進封裝材料之強勁需求，達興材料前三季累計合併營收達新台幣38.65億元（年增12.2%）；營業利益達7.73億元（年增21.5%），營益率提升至20%；稅後淨利達6.91億元（年增26.1%），每股盈餘（EPS）繳出6.73元亮眼成績。在產品組合顯著優化下，前三季半導體材料營收達8.96億元（年增60.3%），2026年第3季半導體材料營收占比自去年同期的19.0%跳升至27.1%，2026年第4季預計進一步上看30%，展現由顯示器材料深化轉型為半導體高階材料解決方案平台的成長動能。

第3季單季營收登歷史新高 毛利率逾41%展現產品組合優化綜效

今年第3季單季營收達13.82億元（年增16.5%、季增7.8%），改寫單季歷史新猷；毛利率維持41.3%高檔，前三季平均毛利率升至42.4%（年增2.0個百分點）。第3季單季營業利益達2.74億元（年增31.1%），稅後淨利2.35億元（年增20.0%），單季EPS達2.29元。獲利成長顯著超越營收，主因半導體高毛利材料比重拉升、主動縮減低毛利顯示器產品，以及關鍵單體與高分子全面落實自行合成與原料自製，有效抵禦外部匯率與原物料波動。

深耕AI先進封裝與2奈米製程 材料Foundry模式引領達興3.0躍升

達興材料深耕材料領域20年，研發人員占比過半且獲證專利達341件，具備從分子設計至量產擴線的一站式整合實力。半導體材料中先進封裝與先進製程各占約50%之平衡結構：先進封裝端自主開發之「Specialty-RL雷射離型層」以「二合一」技術放量出貨，高選擇比銅蝕刻液（Wet-Etchant B）穩步量產，並持續推進光阻剝離液與PSPI等驗證；晶圓先進製程端清洗液（Wet-Remover A）放量，且已有2項關鍵材料成功打入客戶2奈米製程量產，成熟製程光阻高分子亦持續為國際大廠合成出貨。截至今年第3季，半導體材料已量產13項、驗證中14項（5項於2H26上線驗證）及新產品開發8項，更攜手6家國際化學大廠以「材料Foundry」模式提供客製製造服務。同時，占營收70.9%的顯示器材料業務維持穩健，感光間隙材（PS）與液晶配向膜（PSA PI）市占領先並拓展至電子紙、ESG低溫材料與MicroLED；關鍵原材料業務及其他（占2%）則加速布局Low-Dk/Df、散熱與AI載板新應用。

斥資22億元興建橋科新廠 2027年續拚雙位數成長、2030前半導體占比過半

為因應半導體材料本土化供應浪潮，台中中港二廠1樓約10條產線高效運轉，2樓新線建置中，3至4樓空間已備妥，擴線僅需4至6個月。達興材料規劃斥資22億元（不含設備）於高雄興建橋頭科學園區新廠，鎖定先進半導體與關鍵原材料生產，預計2027年第1季動工、2028年完工，2029年起貢獻營收。第3季海外營收占比達31.4%，除持續供應中國大陸LCD材料，亦積極評估美國在地化生產可行性。展望2027年，多項半導體新品放量接棒並規劃再建置至少10條新產線，營運確立以「營收維持雙位數年增」及「獲利率提升」為目標，堅定邁向2030年前半導體營收占比過半之里程碑。股東回報方面，達興材料近六年現金股利配發率維持在80%至90%高水準（2025年度配發率88%、每股配息6.5元），未來將維持穩健高配息政策，兼顧資本支出與股東長期價值。