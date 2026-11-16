快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

新鼎前三季EPS大增25% 新簽約與在建工程倍數成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新鼎董事長鍾士偉。圖／新鼎提供
新鼎董事長鍾士偉。圖／新鼎提供

中鼎集團旗下新鼎系統今（16）日召開法說會，受惠於母公司中鼎集團資源，全力推動一站式統包工程服務，新鼎在大型公共智慧建築、能源基礎設施及半導體供應鏈等領域捷報頻傳。2026年新簽約額與在建工程案量均較去年呈倍數躍升，雙雙改寫歷史新高紀錄；獲利表現更是強勁，前三季每股盈餘（EPS）15.46元，年增率達25%。在手訂單、工程執行效率與獲利能力三箭齊發，展現強勁的營運爆發力。

隨著全球人工智慧（AI）浪潮推升半導體擴廠與AI資料中心（AIDC）建置需求，高科技廠房對工期與品質的要求日益嚴苛。新鼎董事長鍾士偉指出，新鼎精準掌握市場趨勢，持續升級「一站式工程服務」核心競爭力。以深厚的MEP（機電工程）為核心，向前垂直整合CSA（土木結構及建築），向後延伸至FMCS（廠務設施控制系統），完整串聯規畫、設計、建造到後期智慧維運的全生命週期服務。透過單一窗口整合各階段專業介面，顯著推升整體執行效率與毛利表現。

除了橫向與縱向的系統整合，新鼎更進一步將工程優勢延伸至現場施工環節，導入先進「預鑄技術」。透過工廠標準化、模組化生產與現場精準組裝，有效克服缺工挑戰，精準掌控工程品質與交付時程。目前新鼎已在半導體大廠及AIDC建置累積深厚預鑄實績，提升在高科技建廠領域的關鍵地位，並穩步朝「晶圓廠級廠房」交付目標邁進。

展望未來，新鼎將持續鎖定高科技、生技及AIDC等高資本支出產業的建廠需求，同時積極將成功經驗複製至頂級商辦、科技廠辦、建設開發及銀髮照護等多元高潛力市場。未來，新鼎將持續發揮集團綜效，深化一站式統包服務與預鑄技術應用，以高規格工程承攬實力全面搶占產業升級商機，為股東創造長期且穩健的投資價值。

EPS 工程 中鼎

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

中鼎Q3獲利爆發 在手訂單近5000億創新高

騏億鑫今掛牌 打造國際級廠務工程跨系統整合領導品牌

崑鼎前三季EPS達14.41元 瞄準千億元循環經濟商機

半導體擴產潮助攻 特化業者前三季獲利寫佳績

相關新聞

國泰金獲利／前十月賺1,145億元 國壽淨值破兆、壽險史上首家

國泰金（2882）16日公布，10月稅後純益90.9億元、月增35.3%；前十月賺1,144.5億元、年增21.5%，EPS達7.56元。旗下國泰人壽淨值首破兆元，成為台灣史上首家淨值逾兆元的壽險公司。

常廣法說會／明年營收拚雙位數成長 日本、東南亞及中南美洲市場助攻

微創手術器械大廠常廣（6730）16日召開法說會，董事長陳政宏表示，隨著日本、東南亞及中南美洲等海外市場新舊客戶陸續導入，加上新產品上市及大甲幼獅二廠自動化產能逐步提升，預期2027年營收成長力道將優於2026年，有機會呈雙位數成長。

達興材料法說會／斥資22億元橋科擴產 拚2030半導體營收占比過半

達興材料（5234）16日召開2026年第3季法人說明會，將斥資22億元興建橋科新廠，展望2027年續拚雙位數成長，朝2030前半導體材料貢獻營收占比過半目標邁進。

普萊德財報／前三季稅後純益4.32億元 EPS 6.9元創同期新高

普萊德科技（6263）累計前三季每股純益6.9元，創歷史同期新高，普萊德持續搶進全球ICT、工業自動化、能源及國際軌道運輸等網通解決方案。

永豐餘法說會／搶攻廚餘能源化商機布局拓展全台 台東廠將啟動建置

永豐餘（1907）投控16日召開法說會，永豐餘總經理駱秉正表示，公司正積極推動綠能轉型布局，持續發揮沼氣發電技術的商業化潛力，協助地方政府及各類場域推動廚餘處理與能源化，未來也將逐步拓展至全台各地，搶攻循環經濟商機。

創意自結10月獲利增逾1.5倍、EPS 3.73元 世芯每股賺10.11元

IC設計服務廠創意（3443）、世芯-KY（3661）16日同步公布10月自結數。創意單月稅後純益5億元，年增156.4%，每股純益3.73元；世芯稅後純益8.7億元，年增66.7%，每股純益10.11元，兩家公司獲利均較去年同期明顯成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。