新鼎前三季EPS大增25% 新簽約與在建工程倍數成長

中鼎集團旗下新鼎系統今（16）日召開法說會，受惠於母公司中鼎集團資源，全力推動一站式統包工程服務，新鼎在大型公共智慧建築、能源基礎設施及半導體供應鏈等領域捷報頻傳。2026年新簽約額與在建工程案量均較去年呈倍數躍升，雙雙改寫歷史新高紀錄；獲利表現更是強勁，前三季每股盈餘（EPS）15.46元，年增率達25%。在手訂單、工程執行效率與獲利能力三箭齊發，展現強勁的營運爆發力。

隨著全球人工智慧（AI）浪潮推升半導體擴廠與AI資料中心（AIDC）建置需求，高科技廠房對工期與品質的要求日益嚴苛。新鼎董事長鍾士偉指出，新鼎精準掌握市場趨勢，持續升級「一站式工程服務」核心競爭力。以深厚的MEP（機電工程）為核心，向前垂直整合CSA（土木結構及建築），向後延伸至FMCS（廠務設施控制系統），完整串聯規畫、設計、建造到後期智慧維運的全生命週期服務。透過單一窗口整合各階段專業介面，顯著推升整體執行效率與毛利表現。

除了橫向與縱向的系統整合，新鼎更進一步將工程優勢延伸至現場施工環節，導入先進「預鑄技術」。透過工廠標準化、模組化生產與現場精準組裝，有效克服缺工挑戰，精準掌控工程品質與交付時程。目前新鼎已在半導體大廠及AIDC建置累積深厚預鑄實績，提升在高科技建廠領域的關鍵地位，並穩步朝「晶圓廠級廠房」交付目標邁進。

展望未來，新鼎將持續鎖定高科技、生技及AIDC等高資本支出產業的建廠需求，同時積極將成功經驗複製至頂級商辦、科技廠辦、建設開發及銀髮照護等多元高潛力市場。未來，新鼎將持續發揮集團綜效，深化一站式統包服務與預鑄技術應用，以高規格工程承攬實力全面搶占產業升級商機，為股東創造長期且穩健的投資價值。