達興材前三季EPS6.73元 年增26% 20230年半導體營收挑戰過半

達興材料今日召開第三季法人說明會。受惠半導體先進製程與先進封裝材料的強勁需求，前三季累計合併營收達新台幣38.65億元，年增12.2%；營業利益達7.73億元、年增21.5%，營益率提升至20.0%；稅後純益達6.91億元，年增26.1%，每股純益（EPS）繳出6.73元亮眼成績。

達興材料在產品組合顯著優化下，前三季半導體材料營收達8.96億元，年增60.3%，第3季半導體材料營收占比自去年同期的19.0%跳升至27.1%，第4季上看30%，展現由顯示器材料深化轉型為半導體高階材料解決方案平台的成長動能。

達興材料第3季單季營收達13.82億元（年增16.5%、季增7.8%），改寫單季歷史新猷；毛利率維持41.3%高檔，前三季平均毛利率升至42.4%，年增2.0個百分點）。第3季單季營業利益達2.74億元（年增31.1%），稅後純益2.35億元，年增20.0%，單季EPS達2.29元。獲利成長顯著超越營收，主因半導體高毛利材料比重拉升、主動縮減低毛利顯示器產品，以及關鍵單體與高分子全面落實自行合成與原料自製，有效抵禦外部匯率與原物料波動。

截至第3季，達興材料半導體材料已量產13項、驗證中14項及新產品開發8項，更攜手六家國際化學大廠以「材料Foundry」模式提供客製製造服務。同時，占營收70.9%的顯示器材料業務維持穩健，感光間隙材（PS）與液晶配向膜（PSA PI）市佔領先並拓展至電子紙、ESG低溫材料與MicroLED；關鍵原材料業務及其他（占2.0%）則加速布局Low-Dk/Df、散熱與AI載板新應用。

為因應半導體材料本土化供應浪潮，台中中港二廠1樓約10條產線高效運轉，2樓新線建置中，3至4樓空間已備妥，擴線僅需4至6個月。公司規劃斥資22億元（不含設備）於高雄興建橋頭科學園區新廠，鎖定先進半導體與關鍵原材料生產，預計2027年第一季動工、2028年完工，2029年起貢獻營收。