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普萊德財報／前三季稅後純益4.32億元 EPS 6.9元創同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
普萊德科技累計前三季每股純益6.9元，創歷史同期新高。財報示意圖。 圖／AI生成
普萊德科技累計前三季每股純益6.9元，創歷史同期新高。財報示意圖。 圖／AI生成

普萊德科技（6263）累計前三季每股純益6.9元，創歷史同期新高，普萊德持續搶進全球ICT、工業自動化、能源及國際軌道運輸等網通解決方案。

普萊德第3季合併營收為近5億元，毛利率48.4%，創歷史新高，稅後淨利1.48億元，季減2.6%，每股純後純益2.36元。

累計2026年前三季普萊德合併營收為14.67億元，年增5.8%，為同期新高，毛利率為48%，高於去年同期46.2%，稅後純益4.32億元，年增17%，每股純益6.9元，創歷史同期新高。

普萊德持續強化全球市場行銷，展現AI智慧應用與資安的創新研發成果，積極參與全球ICT、工業自動化、能源及9月德國InnoTrans國際軌道運輸技術展，展現多元創新網通解決方案。

同時，普萊德表示，透過全球經銷商合作與線上線下整合行銷，深耕區域市場，並運用AI數位行銷提升品牌推廣效益，強化國際競爭力與營運成長動能。

在研發創新方面，普萊德指出，強化工業物聯網、智慧能源管理、AI智慧應用及雲端網路布局，致力打造高效、安全、智慧化的網路基礎建設。

近期普萊德四項創新產品《邊緣AI安全監控平台》、《邊緣運算都會級100G全光纖網管交換器》、《工業級PQC後量子資安閘道器》及《跨協議雲端中央網管平台》榮獲「第35屆台灣精品獎」肯定，涵蓋智慧安防、都會高速光纖網路、工業關鍵基礎設施資安防護及跨域雲端網路管理等應用，滿足智慧城市、智慧製造、能源、交通及大型企業等多元場域需求，展現普萊德在AI創新、次世代網通技術與智慧管理領域的研發實力。

普萊德 財報 EPS

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