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崑鼎前三季EPS達14.41元 瞄準千億元循環經濟商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崑鼎董事長刁秀華。圖／崑鼎提供
崑鼎董事長刁秀華。圖／崑鼎提供

中鼎集團旗下崑鼎綠能今日召開法人說明會，公布前三季營運成果。受惠於核心業務的穩健營運，崑鼎第三季合併營收新台幣26.31億元，季增9%，每股稅後純益5.45元；累計前三季合併營收73.41億元，每股稅後純益14.41元，展現優異的獲利表現與營運實力。

因應全球高科技產業擴廠及循環經濟趨勢，崑鼎潛在商機合計逾千億。崑鼎董事長刁秀華表示，崑鼎發揮集團綜效，結合集團統包工程實力與自身長期操作維護經驗，發揮「投資、興建到操作營運」一條龍整合優勢，在「能資源、水再生、循環再利用及機電設施建置與維運」等核心領域深化技術，並同步加速高科技布局與新案爭取，將商機轉化為具體的營運成果。

在能資源領域，崑鼎持續鞏固全台市場領先地位，於民營大型能資源中心市占約五成，目前操作維護全台11座大型能資源中心。憑藉豐富的技術與經驗，於近期增持榮鼎綠能股權，深化能資源領域之業務布局，桃園機場資源中心操作維護案獲第一優勝廠商資格，興建中的嘉義市綠能永續循環中心BOT案、馬來西亞麻六甲案，亦將由崑鼎接手後續操作維護。

在水再生領域，崑鼎積極響應政府「科技造水」政策投入再生水廠及海水淡化，拓展新興水源。除目前操作維護及參與營運4座再生水廠；興建中的「南科再生水廠擴建案」及「新竹海水淡化廠」，完工後將由崑鼎負責操作維護。崑鼎更將成功經驗輸出海外，於近期取得「新加坡國際高科技大廠再生水案」操作維護工作。

在循環再利用領域，瞄準AI與高科技產業快速發展所帶動的高科廢棄物處理需求，崑鼎以廢異丙醇、廢硫酸回收再利用技術為基礎，積極拓展高科技產業廢棄物資源化商機；並提供國際高科技大廠廢溶劑與廢液回收系統操作營運及產品銷售服務，而廢光電板再利用設施、南科零廢中心硫酸資源再生廠及廢液熱處理設施等多項專案亦持續推進。

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