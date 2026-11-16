永豐餘法說會／搶攻廚餘能源化商機布局拓展全台 台東廠將啟動建置

永豐餘（1907）投控16日召開法說會，永豐餘總經理駱秉正表示，公司正積極推動綠能轉型布局，持續發揮沼氣發電技術的商業化潛力，協助地方政府及各類場域推動廚餘處理與能源化，未來也將逐步拓展至全台各地，搶攻循環經濟商機。

隨著政府預計自2027年元旦起全面禁止廚餘養豬，國內廚餘去化方式將面臨調整。台灣每年家戶及事業單位廚餘量約75萬噸，其中超過五成過去透過養豬方式去化，未來須尋找替代處理管道。沼氣發電則被視為具規模化潛力的能源化解決方案之一，也為永豐餘相關技術創造新的市場機會。

駱秉正指出，永豐餘已具備對外提供相關技術與服務的能力，包括永豐餘新屋廠，以及龜山水資源回收中心綠能轉型案等實績，均可作為後續拓展的基礎。未來將協助地方政府處理家戶廚餘，並為超商、大賣場及百貨美食街等場域回收的剩食提供去化管道，推動有機資源轉化為綠色能源，支持政府廚餘去化政策。

其中，永豐餘台東廠也即將啟動沼氣發電設施建置，協助將在地廚餘資源轉化為綠色能源，顯示公司正逐步將既有技術從造紙製程延伸至外部市場，擴大綠能事業布局。

至於新業務的營收貢獻時程，駱秉正表示，目前相關業務仍處於發展初期，營收規模相對有限，尚未有明顯貢獻。

工紙紙器事業方面，受惠台灣及越南營運效益提升，獲利較去年同期明顯改善；中國大陸工紙市場需求仍然偏弱，多數業者營運面臨壓力，產品價格調漲也有難度，市場缺乏明顯成長動能，部分業務持平甚至略有衰退，目前尚未看到明確復甦跡象。公司現階段將持續透過成本優化及存貨管理，改善當地營運效率。

其他事業體營運方面，林漿紙事業受到國際航運、原料及能源價格高漲，以及整體市場供需因素影響，營運表現較去年同期承壓；消費品事業持續提升生產效率、優化產品組合及調整行銷策略；其他事業群中的電子標籤事業，則逐步降低美國關稅政策帶來的影響，獲利表現較去年同期改善。