創意自結10月獲利增逾1.5倍、EPS 3.73元 世芯每股賺10.11元

IC設計服務廠創意（3443）、世芯-KY（3661）16日同步公布10月自結數。創意單月稅後純益5億元，年增156.4%，每股純益3.73元；世芯稅後純益8.7億元，年增66.7%，每股純益10.11元，兩家公司獲利均較去年同期明顯成長。

創意10月合併營收84.3億元，年增126.9%，稅前淨利5.8億元，年增152.4%，稅後純益及每股純益均年增156.4%，獲利增幅高於營收。

世芯方面，10月合併營收102.6億元，年增515.8%，稅前淨利10.9億元，年增71%，稅後純益8.7億元，年增66.7%；每股純益10.11元。

展望後市，創意成長動能持續聚焦雲端運算及新專案量產。公司指出，隨台積電提供更多產能支持，取得的晶圓數量增加，看好下半年營收優於上半年；大陸車用客戶艙駕合一晶片專案，則預計明年開始貢獻營收。

創意總經理戴尚義先前表示，已取得北美大客戶下一代CPU專案，預計今年底至明年初進入量產。對於客戶提高自研比重，他認為，同一產品線仍有多種合作模式，客戶持續需要外部IC設計夥伴協助，公司對後續合作及明年成長抱持樂觀看法。

世芯則受惠3奈米AI加速器大量出貨。董事長暨執行長沈翔霖表示，既有專案持續放量，加上新取得的大型設計案規劃明年量產，預期2027年營收有望達三位數成長。

世芯表示，下一世代2奈米加速器案件將進入設計定案、投片階段，規劃明年底前量產；另已取得第二家大客戶的ASIC案件，預期明年第2季起開始貢獻營收，看好2027年及2028年營運迎來強勁成長。