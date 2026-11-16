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富邦金獲利／前十月自結賺1,264億元、EPS 達8.75元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金控。圖／富邦金控提供
富邦金控。圖／富邦金控提供

富邦金控（2881）累計2026年前十月合併稅後純益1,264.7億元，每股稅後盈餘（EPS）為8.75元。透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益，累計前十月金控合計1,369.6億元，累計前十月對保留盈餘影響數共2,634.3億元、每股18.52元，超越歷年全年獲利表現。

富邦金控10月對保留盈餘影響數為134.7億元，包括稅後淨損7.5億元及FVOCI權益工具稅後處分損益142.2億元。由於FVOCI股票處分損益，不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一，與接軌IFRS 17前之獲利表現更具可比性。

10月份各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦產險、富邦投信單10月及累計前10月獲利皆創歷史同期新高；富邦證券累計前10月獲利創歷史同期新高；富邦人壽累計前10月對保留盈餘影響數續創歷史同期新高紀錄。

富邦人壽10月對保留盈餘影響數為73.1億元，包括稅後淨損64.9億元及FVOCI權益工具稅後處分損益138.0億元；累計前10月對保留盈餘影響數達1,901.9億元，其中稅後純益593.6億元，FVOCI權益工具稅後處分損益為1,308.3億元，累計對保留盈餘影響數續創歷年新高。

10月全球股市震盪，部分大型科技企業上調資本支出規劃，引發市場對後續對自由現金流影響之關注，進而帶動美、台股市波動加劇。其中，台股加權指數單月下跌5.7%，另調整固定收益資產組合，致富邦人壽持有之金融資產產生損失，使單10月稅後虧損。

富邦人壽本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票與基金之資本利得及配息收入，10月受美國科技股走弱及市場風險情緒升溫影響，加權指數震盪回檔，台股部位仍持續實現部分資本利得，隨市場逐步消化相關訊息，台股市場基本面仍維持正向。債市方面，美國期中選舉前，市場風險意識轉趨保守，資金回流債市，10月利率呈現微幅下跌。富邦人壽持續把握利率高檔機會進行配置，以厚實來年整體收益利基，並同步做好資金管理以因應市況變化。

富邦人壽個體累計前10月初年度保費收入達1,372.8億元，較去年同期成長41%，總保費收入達3,647.3億元，較去年同期成長20%，預估皆排名業界第二；單10月初年度保費收入121.8億元，較去年同期成長42%，總保費收入319.8億元，較去年同期成長16%。富邦人壽持續深化保障型及分期繳商品布局，初年度等價保費收入（FYPE）達429.2億元，預估排名業界第二。

資本方面，淨值比及整體新一代清償能力制度（TIS）資本水準維持良好，10月底自結淨值比率近16%，公司持續密切關注市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行2026年10月稅後純益40.1億元，年增24%，累計前10月稅後純益突破400億元，達412.1億元，較去年同期成長27%，單月及累計獲利均創歷年同期新高，主要來自核心業務穩定成長。受惠存放款規模持續擴大、淨利差提升，以及財富管理及信用卡業務成長，累計前10月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長29%及36%，帶動整體營收較同期成長22%。截至10月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1084%，維持良好資產品質。

富邦產險2026年10月稅後純益7.2億元，累計前10月稅後純益86.8億元，超越歷年全年獲利；加計FVOCI權益工具稅後處分損益後，單10月及累計前10月對保留盈餘影響數分別為8.7億元及113.7億元，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。在業務表現方面，10月整體簽單保費56.6億元，較去年同期成長8%，其中火險及水險受惠AI供應鏈需求大增，單月簽單保費較去年同期雙位數成長；另工程險掌握大型公共建設商機，成長動能優於市場。累計前10月簽單保費收入634.2億元，較去年同期成長9%，簽單市占率24.5%，持續鞏固市場領導地位。

富邦證券2026年10月稅後純益8.2億元，累計前10月稅後純益187.2億元，較去年同期成長116%，累計前10月獲利續創歷年同期新高。在手續費收入方面，台股成交動能維持高檔，累計1至10月台股日均成交值1.24兆元，帶動經紀及財富管理業務收入合計較去年同期成長103%；10月台股一度創49,968點歷史新高，雖隨後震盪回落，整體仍維持高檔，較去年底上漲16,248點，帶動金融資產部位收入較去年同期成長168%。

富邦投信2026年10月稅後純益2億元，累計前10月稅後純益15.8億元，分別較去年同期成長60%和66%，單10月及累計前10月獲利均續創歷年同期新高。截至10月底，資產管理規模約1.6兆元，較去年同期成長45%。在多重資產布局方面，管理規模突破494億元，排名業界第二，富邦台美雙星多重資產基金和富邦AI智能新趨勢多重資產基金分別成長171%和162%，持續挹注獲利成長。

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