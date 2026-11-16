中鼎Q3獲利爆發 在手訂單近5000億創新高

國內統包工程龍頭中鼎工程今日召開法人說明會，截至9月底，集團在建工程總額衝上新台幣4,981億元，再創歷史新高。

受惠專案順利推進，中鼎第三季營收繳出年、季雙增佳績，單季營業利益大幅年增63%，帶動單季每股盈餘（EPS）達2.17元，累計前三季EPS達4.86元。同時，公司毛利率已連續四季穩站雙位數大關，且毛利率、營業利益率及稅後淨利率呈現「三率三升」。

在業務拓展方面，截至10月底累計新簽約額達1,178億元。其中，前三季「高科技工程」連奪新加坡大型半導體廠務、再生水廠工程，以及美國AI伺服器組裝廠等指標大案，占新簽約額高達49%，已躍升為驅動公司成長的核心主力。

AI算力競賽不僅帶動建廠需求，更引爆背後龐大的電力、天然氣與水資源基建商機。中鼎是台灣唯一兼具電廠與LNG接收站完整EPC統包能力的工程集團，並具備大型天然氣接收站與儲槽工程執行能力，掌握從燃料供應到發電端的基建需求。未來除深耕台灣市場，更將攜手國際指標設備商，積極爭取美國能源工程大單，並加速布局東南亞民營電廠市場，全面擴大能源工程版圖。

隨著AI伺服器與資料中心需求爆發式成長，全球記憶體大廠正加速卡位未來數年的產能，新加坡政府也祭出高額補助與稅務誘因吸引國際大廠投資，中鼎可依各地需求打造適切方案，協助客戶全球擴廠；同時，中鼎持續深化與策略夥伴台達電的合作，全力布建全球資料中心，以一站式全方位解決方案，協助客戶將投資計畫轉化為實際產能。

在水資源與循環經濟領域，中鼎挾多座半導體大廠零廢中心及「南科再生水廠」等世界級實績，積極搶攻國內外商機。此外，中鼎不僅賺取一次性工程建置財，更透過長期營運服務打造穩健現金流，目前維運全台11座民營大型能資源中心，市占率高達五成，展現「工程＋維運」雙軌並進的護城河優勢。

中鼎集團董事長楊宗興表示，不僅在手訂單近5000億創新高，盤點未來一年全球潛在投標商機高達1.22兆元，中鼎將持續鎖定高科建廠、能源轉型及綠色基建三大高成長賽道，發揮跨域整合優勢，持續優化接案組合並嚴控專案風險，全力在建工程量能加速轉化為實質營運獲利。