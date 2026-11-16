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綠能族群添新兵 凱智科技20日登錄興櫃

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
太陽能示意圖。圖／AI生成
太陽能示意圖。圖／AI生成

太陽能系統整合商凱智綠能科技（7961）預計20日登錄興櫃掛牌，為國內綠能族群再添生力軍。凱智科技董事長李俊成16日指出，目前公司在手訂單已達10億元，預計在未來1至2年內陸續認列，而今年第4季會有更多案場開工，預料將是全年營運高峰。

凱智科技成立於2019年，資本額約1.67億元，主要核心業務為屋頂型太陽能工程總承包（EPC）、維運、開發，具備案場建置的前、中、後期一條龍服務能力，協助國內各大工廠、企業與商辦活化資產與落實RE100綠電採購及強化ESG永續競爭力。

凱智科技今年前三季營收3.8億元，稅後純益約6,000萬元，毛利率38.6%，每股純益3.87元。展望第4季，李俊成信心滿滿表示，公司案場主要認列在11、12月，預估年底前進場案件約25場、共6MW，整體下半年業績將比上半年倍增，比重約4比6。

法人預估，凱智科技因第4季開始認列許多光電工程案，估計單季營運表現將大幅成長，加上該公司高達近四成的毛利率遠優於產業平均水準（約20.1%），預估全年每股純益將挑戰8元。

根據財報顯示，凱智科技目前營收比重中，光電相關約占七成，儲能15%、微電網15%。此外，除太陽能光電核心業務外，凱智科技也透過子公司拓展歐洲電動自行車市場，目前已與德國最大馬達製造商合作，並且進一步延伸至車輛保險市場，未來有望逐漸成為新的業績成長動能。

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