旺矽法說會／明年營收拚增逾五成 CSP客戶加碼下單、CPO訂單可期

探針卡暨測試設備廠旺矽（6223）16日於法說會表示，預估2027年營收至少成長50%，毛利率維持六成以上，費用率落在23%至25%；第4季營收估季增5%至10%，毛利率與第3季相仿。

旺矽指出，訂單能見度較三個月前改善，一家大型雲端服務供應商（CSP）已明確表示，下一世代AI產品將提高旺矽的供應比重，出貨量也將放大。目前正與客戶對接明年專案，部分合作已延伸至2028年，既有客戶需求仍未完全滿足，新客戶也持續排隊接洽。

為支應需求，2026年底VPC、MEMS月產能預計分別達200萬針、350萬針，明年底增至至少250萬針、600萬針。新增產能將逐季開出，年底更新計畫時仍有上修空間，2028年也將維持積極擴產。

美系CPU大廠合作將先從筆電CPU切入，再逐步拓展其他產品線。湖口PCB廠維持明年下半年投產目標，透過探針與關鍵零組件自製，降低外部供應鏈依賴，提升交貨彈性。

CPO方面，Insertion 2預計今年12月取得首家客戶認證結果，另與第二家大型國際客戶接洽；Insertion 3已向三家客戶交付工程機，另三家將陸續交機，預期明年上半年逐步迎來量產機訂單。公司強調，兩者對應不同測試階段，Insertion 2不會被取消或整併。

兩款設備單機報價均約100萬美元，考量至少六個月交期及後續驗收，明顯營收貢獻預期落在2028年。配合CPO組裝場地明年第1季啟用及客戶陸續導入，公司看好2028年CPO設備營收占比可達雙位數百分比。