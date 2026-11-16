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貝爾威勒前三季營收 毛利、EPS創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
貝爾威勒董事長徐瑞瑛（右二）今日帶領經營團隊舉行上市前業績發表會。圖／貝爾威勒提供
貝爾威勒董事長徐瑞瑛（右二）今日帶領經營團隊舉行上市前業績發表會。圖／貝爾威勒提供

電子零組件製造商貝爾威勒今日舉辦上市前業績發表會。受惠於AI伺服器高階連接產品需求持續成長，今年前三季合併營收達75.98億元，年增135%；營業毛利41.44億元，年增146%；每股純益（EPS）34.61元，年增188.4%，營收、毛利及EPS均創新高。前三季毛利率54.53%，較去年同期提升2.6個百分點，展現公司在高階產品開發與精密製造的競爭優勢。

貝爾威勒董事長徐瑞瑛表示，貝爾威勒持續深化AI機櫃高電流供電與高速互連產品布局，並朝800V高壓直流供電及EBO擴束光連接技術延伸，掌握下一代AI資料中心升級的市場機會。

隨著AI運算需求持續成長，伺服器機櫃對高功率供電、高密度連接及高速傳輸的需求同步提升。貝爾威勒持續深化高電流與精密連接技術，產品布局涵蓋12V及48V BBC電源線組、HPSU／CRPS電源連接器，以及Busbar（匯流排）相關連接方案，並持續開發ZANFLEX、ZANTOR及CrystalBand Floating Plug等連接產品，因應AI伺服器對高功率供電、高密度配置及連接可靠性的需求。

在供電架構升級方面，因應AI資料中心朝800V高壓直流供電架構發展，貝爾威勒積極布局800VDC高壓連接技術，包括BBC to Busbar及BBC to Wire等解決方案，持續拓展下一代AI伺服器高功率供電應用。

在光通訊領域，貝爾威勒由既有電連接技術延伸至光通訊應用，目前產品布局涵蓋光模組及主動式光纜（AOC），未來將進一步拓展EBO（Expanded Beam Optics，擴束光學）光連接技術，掌握AI資料中心高速傳輸及高密度光連接的發展機會。

技術創新與客戶共同開發亦是貝爾威勒的競爭優勢。公司從客戶痛點出發，於產品開發前期參與設計，提供客製化連接解決方案。其中，12V PIC PWR連接器獲OCP協會採用，並將相關技術授權全球7家業者，協助進行產品測試，展現公司從參與產業標準到技術授權的研發成果。公司亦參與PCI-SIG、JEDEC、USB-IF及OCP等國際標準組織，掌握產業規格發展方向。

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