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大盤崩超過2,600點 這檔生技股卻逆勢跳空漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
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輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳請辭事件已擴大為美國政商界角力，台股16日一路走低，大跌2,635.04點，收在最低41,040.08點，跌幅6.03%，但生技股的浩鼎（4174）卻逆勢跳空漲停，收71.3元，創近2年新高。

潤泰（8463）集團旗下生技新藥公司浩鼎13日宣布，與跨國大藥廠諾華簽署合作暨授權協議，將運用浩鼎多項專有抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）平台技術，結合諾華的新型藥物載荷（payload），共同開發次世代ADC藥物。

ADC為抗體藥物複合體，是一種將抗體與細胞毒性藥物結合的癌症治療技術，原理為利用抗體辨識出癌細胞表面的特定抗原，再把抗癌藥物精準送到癌細胞附近或內部。ADC與癌細胞結合後，通常會被細胞吸收，並在細胞內釋放具有毒性的藥物，進而殺死癌細胞。

浩鼎代理執行長陳雅琪表示，諾華是全球創新癌症藥物研發的領航藥廠，擁有豐富的藥物開發資源與商業化能力。諾華與浩鼎合作後，將針對特定且尚未公開的藥物載荷，取得浩鼎相關ADC平台技術、專利及專業技術知識的全球獨家授權。

依據協議，浩鼎與諾華的這次合作，將可獲得3,000萬美元（約新台幣9.8億元）的簽約金，並有機會依後續研發、法規核准及商業化進展取得階段性里程碑付款，總潛在交易價值超過20億美元。此外，浩鼎亦有權就雙方合作產生的授權產品，依其淨銷售額收取分潤權利金。

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