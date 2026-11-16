王道銀法說會／前三季獲利創同期新高 總座：股利政策維持穩健

王道銀行（2897）16日舉行法人說明會，2026年前三季合併稅後純益、個體稅後純益、EPS皆創下上市以來同期歷史新高，其中，個體稅後純益年成長48.6%、EPS成長50.9%。對於明年股利政策看法，總經理李芳遠表示，獲利成長給予公司對於明年股利發放有樂觀展望，目前正進行演練及試算，希望能維持穩健的股利發放政策。

王道銀行法說會由總經理李芳遠主持並說明王道銀行第3季營運概況，其中在銀行本業部分，利息淨收益因存款結構改善，較去年同期成長25.1%；手續費淨收益也因放款手續費增加，較去年同期成長20.2%，整體稅前盈餘較去年同期成長20%。

在主要子公司方面，其中，中華票券於投資債票券及資金成本下降、承銷業務成長，稅後純益年增41.8%；美國華信銀行則因監理成本及營業費用增加，獲利較去年同期微幅下降。

王道銀行資產品質部分，截至2026年9月底，王道銀行逾放比為0.6%，逾放比偏高的主因在於香港分行及國內總行各一件企金逾放個案影響，公司指出，逾放個案皆與跟不動產產業相關，不過，皆已提足不動產擔保品，今年底前可望完成處分香港分行個案的部分擔保品，該筆順利回收後，逾放比將下降至0.45%。

隨著近期股市波動，王道銀行的投資部位是否調整？對此，李芳遠則說，王道銀行在股市投資操作一向保守穩健，因此在面對股市有較大的波動時，持續保持穩健的操作模式來因應動盪。

對於明年度的金融業景氣看法，李芳遠認為，由於半導體、AI在經濟及政治上仍有巨幅波動，必須穩健去因應。

法人也關切銀行資金緊俏議題，李芳遠表示，王道銀行近一年來銀行流動性覆蓋比率（LCR）維持110~130%，為法定標準之上，儘管近期市場資金緊俏，但整體流動性控管得宜，對本行業務影響有限。

至於雪梨辦事處升格分行進度，王道銀行表示，目前正在兩地主管機關溝通中，希望未來6個月內能順利與台灣及澳洲主管機關正式遞件申請。