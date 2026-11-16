璦司柏11月17日登興櫃、每股188元 搶攻矽光子、CPO 封裝商機

半導體材料及精密製程廠璦司柏（7966）將於17日登錄興櫃，認購價格每股188元，由元大證券擔任主辦券商。璦司柏近年積極切入高速光通訊及矽光子先進封裝領域，鎖定AI資料中心、高速運算帶動的光互連商機，布局陶瓷中介層、雷射晶片陶瓷次載板等關鍵材料，搶攻新世代光通訊供應鏈。

璦司柏成立於2009年6月，實收資本額3.49億元，總部位於桃園龜山，主要深耕陶瓷材料金屬化及精密線路製程技術，將半導體薄膜與微影技術導入氧化鋁、氮化鋁及玻璃等無機基板，具備微細線路設計、真空薄膜沉積、精密電鍍及垂直導通等製程整合能力。

業界指出，AI運算需求快速攀升，帶動資料中心傳輸架構朝高速、低功耗方向發展，800G、1.6T光通訊模組加速升級，矽光子及共同封裝光學（CPO）成為產業布局重點，也推升高散熱、高精度及高可靠度封裝材料需求，為具備半導體級精密製程能力的陶瓷基板廠帶來新商機。

璦司柏表示，公司已將既有陶瓷材料技術延伸至高速光通訊應用，積極開發陶瓷中介層（Ceramic Interposer）、雷射晶片陶瓷次載板（COS Submount）等產品，瞄準插拔式光通訊模組、線性插拔式光學模組（LPO）、近封裝光學（NPO）及CPO等應用，擴大在先進光互連架構的布局。

其中，陶瓷基板兼具高散熱、高電氣絕緣及尺寸穩定性等特性，可滿足高功率雷射元件及高密度封裝需求。璦司柏透過薄膜沉積、微影曝光及精密線路製程整合，提供從材料選擇、線路設計、工程驗證到量產製造的一站式服務，強化客製化產品開發能力。

除矽光子及光通訊業務外，璦司柏同步布局高功率微歐姆精密電阻及分流電阻，應用涵蓋電流感測、功率控制及高功率電源管理系統，形成金屬化陶瓷基板與精密功率電阻兩大產品主軸。

展望後市，璦司柏將持續投入先進封裝及微型化零組件開發，深化厚、薄膜整合製程技術，並強化智能化生產能力。公司看好AI基礎建設及高速光通訊技術升級趨勢，將積極拓展高階半導體材料及電子零組件應用，爭取更多國際供應鏈合作機會。