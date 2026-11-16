華紙法說會／大陸紙漿產能兩年暴增1,600萬噸 拚特殊紙、綠能雙轉型

中國大陸紙漿產能持續擴張，台灣造紙業面臨競爭壓力。華紙（1905）16日舉辦法說會，總經理林谷豐表示，受中國大陸紙漿內捲情況日益加劇與原物料成本上升，華紙前三季獲利表現相對承壓。面對產業逆風，華紙將加速營運轉型，朝高附加價值特殊紙及能源事業發展，力拚營運走出谷底。

林谷豐指出，中國大陸紙漿廠2025年新增產能約800多萬噸，2026年再增加700多萬噸，兩年合計增加約1,600萬噸，整體產能已接近3,000萬噸，且仍持續擴建，內捲嚴重，然華紙目前產能僅約30萬噸，對外銷至中國大陸市場壓力很大，對此，華紙將朝小而美、小而精的方向發展，加速產品結構調整，降低對傳統文化用紙的依賴。

不過，華紙仍具備林漿紙一貫化及自有林地優勢。林谷豐表示，中國大陸森林覆蓋及木材供應不足，原料有相當比例仰賴進口，華紙則有約六成木材可來自自有種植林地，有助掌握原料成本及維持競爭力。未來台灣廠區將朝差異化及特殊化產品發展，花蓮廠推動鍋爐與綠色能源轉型，高雄廠則持續強化特殊紙產品布局，並積極開發電子用紙等新應用。

至於獲利展望，林谷豐表示，2026年仍須待年底結算並提報董事會後才能確認，現階段無法預測獲利或配股情況，今年第4季有出售觀音廠的業外收益挹注，明年將更需要仰賴本業改善經營績效。此外，近期紙漿價格雖有每噸約15至20元的漲幅，但相關效益也被木片、能源等成本上漲抵銷，降低成本及提升生產效率仍是當務之急。

在產品結構方面，林谷豐透露，目前特殊紙約占營收43%至45%，高科技襯紙約占其中3％，文化用紙則約占十幾個百分點。由於教科書、印刷及選舉公報等文化用紙價格偏低、獲利有限，公司將逐步降低低毛利產品比重，把資源轉向特殊紙及高附加價值材料。

因應碳有價時代到來，華紙持續投入系統節能專案，升級高效能系統馬達，汰舊換新空壓機與磨漿機等設備。花蓮廠繼續生質能發電設施專案，以全發45,000kw/hr以上全廠綠電為目標設置。台東廠新發電機組設備預計明年第1季運作，自有發電率將從現有27%倍增至58%。另外，台東廠也將與三越企業合作興建沼氣發電設施，增進綠色能源效益。