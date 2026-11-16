竣邦-KY第3季獲利倍增每股賺1.79元 全年挑戰新高

機能布料廠竣邦-KY公布第3季財報，單季營收新台幣6.36億元，年增77%、季增11%，創歷史新高；歸屬母公司淨利5844萬元，較去年同期幾乎倍增，單季每股純益1.79元，創上櫃以來新高。

竣邦今年前3季歸屬母公司淨利1.48億元，年增31.2%，每股稅後純益4.59元。

展望後勢，竣邦表示，第4季為傳統出貨旺季，目前品牌客戶訂單及拉貨需求維持良好，訂單能見度優於去年同期，對第4季營運抱持樂觀看法，全年獲利以挑戰歷史最佳表現為目標。

竣邦指出，今年前3季毛利率27.04%，較去年同期下滑1.06個百分點，主要受成本端匯率變動影響。竣邦今年前3季因可轉換公司債轉換普通股及員工認股權執行，加權平均流通在外股數較去年增加14%，因獲利成長幅度高於股數增加，每股純益仍維持正成長。

竣邦公布10月營收1.89億元，月減31.9%，年增66%；前10月營收18.35億元，年增37%，已超越去年全年營收16.71億元水準。

竣邦表示，10月營收成長主要來自近年重點發展的新客戶，進入量產出貨。今年前10月，竣邦重點發展的新客戶，營收較去年同期成長近6成，占整體營收比重約2成，相關新客戶涵蓋高端運動休閒、工裝及袋材等應用領域。