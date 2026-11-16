萬海看好第4季量價優於去年 貨櫃輪逆勢走揚

台股今日重挫，貨櫃航運萬航、長榮（2603）逆勢走揚，萬海（2615）盤中漲幅達3%。

萬海看好第4季海運市場量價表現優於去年同期，受惠亞洲區內旺季、年終節慶備貨及庫存回補需求，加上全球主要港口塞港、船舶周轉時間拉長，有效艙位供給受限，將成為支撐運價的重要力量，帶動市場對第4季航運景氣維持正向看法。

萬海表示，受惠整體市場環境變化，今年第4季海運運量與運價都可望優於去年同期，預期營收表現也將更好。萬海今年前三季合併營收1,361.56億元，年增27.28%，每股稅後純益（EPS）14.61元，年增91.23%；10月合併營收也已連續七個月維持年增，顯示營運動能持續。

長榮海運第3季也繳出亮眼成績，單季稅後純益466.15億元，年增114.36%，每股盈餘（EPS）21.53元；累計前三季稅後純益年增18.13%，EPS達32.77元，獲利超過三個股本。

市場觀察，近期上海、寧波等主要港口塞港問題持續，船舶周轉時間拉長，加上大型船舶集中靠泊樞紐港，進一步壓縮有效艙位供給，預期主要國際港口塞港短期內難以緩解，將成為支撐航運市場的重要因素。

展望後市，長榮海運看好貨櫃航運市場至明年第1季。公司將因應市場需求，持續優化航線網絡與貨載結構分流，提高船隊及貨櫃資產運用效率；並依長期策略藍圖，持續布局全球關鍵碼頭與物流基礎設施，強化海陸整合優勢，提升營運韌性及抵禦航運產業景氣循環波動的能力。

長榮海運日前舉行法說會表示，依目前訂艙狀況，第4季至明年農曆春節前的裝載需求仍相當樂觀，目前看不到市場轉弱的理由。不過，全球主要港口持續壅塞，加上紅海航線若逐步恢復通行，將牽動有效運力與運價走勢，成為明年航運市場兩大變數。