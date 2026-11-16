快訊

離租屋處不到百公尺！轎車撞飛機車再衝進水餃店 19歲男大生車禍亡

黃仁勳從華府局外人變川普麻吉！美媒還原白宮初見 2點打動川普

星巴克大杯買1送1！限時4天「4款飲品」雙杯組115元起 會員每杯最低58元

聽新聞
0:00 / 0:00

精材攜手台積電 法人評估正向、估今年 EPS 上看8.3元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

精材（3374）與台積電（2330）宣布簽訂先進封裝oS產能外包協議，深化策略合作。法人機構表示，精材此次取得台積電CoWoS後段oS產能外包合作，對長期業務結構升級具正面意義，估今年每股獲利（EPS）8.3元。

法人機構指出，AI、HPC晶片持續朝先進製程、Chiplet及異質整合發展，將支撐先進封裝長期需求，目前CoWoS供不應求，除AI、HPC需求快速成長、晶片封裝面積擴大及HBM整合增加外，製程複雜度高、良率尚待提升，亦可能限制有效產能釋出。

值得留意的是，隨製程技術持續改進、設備調校及量產經驗累積，既有產線良率若逐步提升，即使未新增設備，也可能增加有效產出；若再加上台積電及全球OSAT業者持續擴充產能，未來供給增幅可能高於市場目前預期。因此，現階段CoWoS供不應求未必能長期延續，若良率瓶頸逐步突破，供需可能由緊俏轉向平衡，甚至出現供給較為充裕的情況，後續仍須觀察AI、HPC需求成長能否吸收新增設備及良率改善所帶來的有效供給。

此外，精材須自行負擔設備及AMHS資本支出，設備投資至新產線營收貢獻仍有時間落差，設備陸續投入使用後亦將增加折舊費用，若初期產能利用率及良率爬升不如預期，可能對毛利率及營業利益形成壓力。

另一方面，不宜因精材取得台積電合作，就立即下修日月光投控（3711）及力成（6239）的中短期投資看法。

2026年至2028年精材新產線尚未量產，既有封測廠仍可持續承接AI 及HPC先進封裝與測試外溢訂單，並透過產線效率及良率改善提升有效產出，中短期應以訂單能見度、產能利用率及獲利表現作為主要觀察重點。

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台積電、友達合攻先進封裝 在玻璃基板 CoPoS 領域合作開發新製程

台積電中科廠區布建先進封裝產能 萬潤、倍利科同步吃補

台積電（2330）股息直接跳9元！明年4月發錢、還要投資OpenAI

半導體擴產潮助攻 特化業者前三季獲利寫佳績

相關新聞

騏億鑫今掛牌 打造國際級廠務工程跨系統整合領導品牌

騏億鑫（7848）今（16）日掛牌上櫃交易。受惠於國內外半導體擴產需求持續增長，公司營運表現亮眼，今年前9月累計營收達新台幣22.84億元，年增75.28%，已超越114年度全年17.58億元營收，展現強勁成長動能。

減資新股上市首日殺跌停！富采第3季轉盈 為何股價不買單？

LED龍頭富采（3714）16日減資新股上市首日開高走低，在台股重挫逾1,700點拖累下，盤中頻頻觸及跌停。儘管第3季轉虧為盈，AI產業鏈排擠效應卻讓第4季營運展望蒙塵。

騏億鑫掛牌上櫃 早盤一度震盪翻黑

半導體廠務工程整合服務商騏億鑫今天以每股249.5元掛牌上櫃，股價走勢震盪，早盤一度達262.5元，上漲13元，漲幅5....

輝達 GB300 需求熱 零壹、無敵受惠

GB300產品周期延長，持續成為當前伺服器市場主力，目前台灣AI基礎建設需求仍持續，切入伺服器經銷代理的零壹、無敵、大綜等相關廠商業績可望一路旺到明年，明、後年再迎Vera Rubin新商機。

台積電中科廠區布建先進封裝產能 萬潤、倍利科同步吃補

台積電要在購自友達的兩座中科廠區大舉布建先進封裝產能，帶旺精材、友達之餘，也帶動龐大設備商機，半導體設備廠萬潤、倍利科布局製程自動化及檢測量測領域，可望搶搭台積電新一波擴產列車，推升機台出貨，業績大進補。

名師指路 國安基金青睞股 上漲機率高

國安基金日前宣布第十次進場護盤，台股上周漲幅10.01%，次於2020年3月因新冠疫情進場後五天漲幅12.15%，進場後五天的上漲機率提升到90%，投資人好奇到底哪些股票還會漲？投資名師們建議，這波反彈可參考今年7月的反彈強勢股，聚焦在台積電（2330）、聯發科、台達電、大立光、欣興、台光電、聯亞、創意、日月光投控及智邦等股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。