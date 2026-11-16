精材攜手台積電 法人評估正向、估今年 EPS 上看8.3元

精材（3374）與台積電（2330）宣布簽訂先進封裝oS產能外包協議，深化策略合作。法人機構表示，精材此次取得台積電CoWoS後段oS產能外包合作，對長期業務結構升級具正面意義，估今年每股獲利（EPS）8.3元。

法人機構指出，AI、HPC晶片持續朝先進製程、Chiplet及異質整合發展，將支撐先進封裝長期需求，目前CoWoS供不應求，除AI、HPC需求快速成長、晶片封裝面積擴大及HBM整合增加外，製程複雜度高、良率尚待提升，亦可能限制有效產能釋出。

值得留意的是，隨製程技術持續改進、設備調校及量產經驗累積，既有產線良率若逐步提升，即使未新增設備，也可能增加有效產出；若再加上台積電及全球OSAT業者持續擴充產能，未來供給增幅可能高於市場目前預期。因此，現階段CoWoS供不應求未必能長期延續，若良率瓶頸逐步突破，供需可能由緊俏轉向平衡，甚至出現供給較為充裕的情況，後續仍須觀察AI、HPC需求成長能否吸收新增設備及良率改善所帶來的有效供給。

此外，精材須自行負擔設備及AMHS資本支出，設備投資至新產線營收貢獻仍有時間落差，設備陸續投入使用後亦將增加折舊費用，若初期產能利用率及良率爬升不如預期，可能對毛利率及營業利益形成壓力。

另一方面，不宜因精材取得台積電合作，就立即下修日月光投控（3711）及力成（6239）的中短期投資看法。

2026年至2028年精材新產線尚未量產，既有封測廠仍可持續承接AI 及HPC先進封裝與測試外溢訂單，並透過產線效率及良率改善提升有效產出，中短期應以訂單能見度、產能利用率及獲利表現作為主要觀察重點。