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璦司柏17日每股188元登錄興櫃 攻CPO先進封裝

中央社／ 記者鍾榮峰台北16日電

金屬化陶瓷基板與精密功率電阻供應商璦司柏，預計於17日以每股認購價格188元登錄興櫃。璦司柏表示，積極布局共同封裝光學（CPO）等光通訊模組先進封裝與微型化零組件厚薄膜整合工藝，融入全球半導體與高階電子零組件供應鏈。

璦司柏今天發布新聞稿指出，人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及資料中心快速發展，對高速資料傳輸需求持續提升，璦司柏將既有陶瓷材料與半導體級精密製程能力，延伸至高速光通訊及矽光子先進封裝應用，開發陶瓷中介層（Ceramic Interposer）、雷射晶片陶瓷次載板（COS Submount, Chip-on-Submount）及相關金屬化陶瓷基板產品。

璦司柏指出，相關應用在插拔式光通訊模組、線性插拔式光學模組LPO、近封裝光學NPO及共同封裝光學CPO等高速光互連架構，深化布局新世代光通訊與先進封裝供應鏈。

除了高速光通訊應用，璦司柏指出，持續發展高功率微歐姆精密電阻及分流電阻（Shunt Resistor）等產品，應用在電流感測、功率控制及其他高功率電源管理系統，打造金屬化陶瓷基板與精密功率電阻為核心的兩大產品與技術。

璦司柏說明，長期布局陶瓷材料金屬化及精密線路製程技術，將半導體薄膜製程與微影技術導入氧化鋁（Al₂O₃）及氮化鋁（AlN）陶瓷基板暨玻璃和玻璃陶瓷等無機基板製造，整合微細線路設計、真空薄膜沉積、微影曝光、精密電鍍、垂直導通及表面處理等技術，建立具備精度線路、散熱、電氣絕緣及可靠度特性的金屬化陶瓷基板製造平台。

根據公開資料，璦司柏自結10月合併營收新台幣6002.5萬元，年增45.83%，累計前10月營收4.87億元，較2025年同期成長24.48%；今年上半年合併營收約2.67億元，合併毛利率約29%，營益率約8.7%，累計歸屬母公司業主獲利約1981萬元，每股純益0.6元。

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