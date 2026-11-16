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世芯還有神祕大咖？大摩再爆「第三家客戶」驚人潛力

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

世芯-KY（3661）歐洲路演後，摩根士丹利（大摩）證券指出，世芯受惠美國雲端服務供應商（CSP）的AI ASIC換代周期，未來五年展望強勁。其中，在客戶進展上，世芯成功拿下第二家大型客戶，且極有機會贏得第三家大型客戶，營收爆發潛力可期。

針對市場高度關注的客戶進展，大摩台灣研究部主管詹家鴻表示，雖然受限於保密協議，世芯管理層目前無法透露第二家大型客戶身分，但世芯管理層有再次強調，預期該客戶2027年將貢獻10億美元營收。

除了已入袋的第二家客戶外，詹家鴻也維持早在10月初的推測，認為世芯是 Google TPU運算晶片後段設計服務的強勁競爭候選人。雖然世芯管理層尚未透露客戶身分，但對於拿下新專案仍展現高度信心，並預期最快在2027年底前開始認列部分委託設計（NRE）收入。此外，預估未來2至3年，第三家客戶的營收潛力甚至可能比第二家客戶更加龐大，值得留意。　

詹家鴻預估，世芯有望於2028年總營收可望達到100億美元，約為2026年預估營收24億美元的4倍；此外，世芯管理層也透露，世芯營收甚至有機會在2030年前進一步挑戰200億美元。

因此，隨著第二家客戶訂單落實、第三家客戶緊鑼密鼓的推進，加上主力大客戶AWS持續擴大合作，未來4至5年邁入新一波高速成長期，且獲利能力穩健。目標價方面，基本情境大摩給予5,888元不變，樂觀情境則上看6,880元，仍維持「優於大盤」評等。

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