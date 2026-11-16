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名超每股88元登錄興櫃 前3季每股純益4.26元

中央社／ 新竹16日電

半導體濕製程與供酸系統設備加工廠名超企業今天以每股參考價88元登錄興櫃，今年前3季稅後淨利約1.6億元，已超越去年全年的1.23億元水準，每股純益4.26元。

名超成立於1979年4月，目前以精密加工與各式閥件產品為大宗，占總營收比重約42.73%；晶圓濕製程加工營收比重約33.02%；化學藥液供酸設備加工營收比重約19.73%。

名超實收資本額4.42億元，半導體設備廠弘塑為最大法人股東，持股比重約10.67%，廠務系統工程廠千附實業持股比重約9.1%。

受惠人工智慧（AI）與先進封裝擴產帶動設備需求，名超今年來營運穩健成長，前3季營收6.92億元，稅後淨利約1.6億元，皆已超越去年全年水準。

因應未來營運成長需求，名超已於桃園龍潭動土興建第3廠，並計劃導入高階五軸加工設備，布局航太、低軌衛星及機器人關節等精密零組件應用領域。

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