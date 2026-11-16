騏億鑫今掛牌 打造國際級廠務工程跨系統整合領導品牌

騏億鑫（7848）今（16）日掛牌上櫃交易。受惠於國內外半導體擴產需求持續增長，公司營運表現亮眼，今年前9月累計營收達新台幣22.84億元，年增75.28%，已超越114年度全年17.58億元營收，展現強勁成長動能。

騏億鑫成立於103年，核心團隊深耕半導體及高科技廠務工程領域超過20年，從二次配（Hook Up）裝機工程起家，逐步擴展至主系統工程、材料製造銷售及廠務整合服務，已發展成兼具設計、施工、材料供應及跨系統整合能力的專業廠務工程團隊，公司長期投入製程冷卻水系統（PCW）、高純度氣體系統（GAS）、真空排氣系統（Pumping Line）、訊號傳輸系統（E-Sensor）等關鍵工程領域，並具備EUV設備內連線統包能力，累積豐富的海內外工程實績。除工程服務外，騏億鑫亦積極投入關鍵材料自主化發展，自行生產特規雙C型鋼及氣體分配盤（Gas Distribution Panel），強化對品質、交期及成本的掌控能力，持續打造工程服務與材料製造雙引擎成長模式，提升整體競爭優勢。

面對半導體供應鏈全球化趨勢，騏億鑫近年積極推動海外布局，已於美國、日本及新加坡設立據點，並取得美國施工許可及日本建築業相關資格。公司目前參與美國先進製程廠區建設，工程範圍涵蓋PCW、GAS、PPL及EUV設備內連線等高技術門檻專案，近期更於美國德州設立辦事處，進一步拓展半導體及AI資料中心（AIDC）廠務工程市場。

騏億鑫董事長洪國庭表示，騏億鑫的成長歷程，是伴隨台灣半導體產業發展壯大的縮影。公司一路跟隨客戶腳步，從台灣走向美國、日本等海外市場，在不同國家累積工程經驗與執行能量。此次成功上櫃，不僅是對經營團隊及全體員工長期努力的肯定，更象徵公司正式邁入新的發展階段。

展望未來，騏億鑫將持續掌握全球半導體產業升級及AI應用發展趨勢，深化與國內外客戶之合作關係，憑藉豐富的工程經驗、優異的施工品質及跨國、跨系統的整合服務能力，騏億鑫可望持續擴大營運規模、提升獲利能力，展現穩健且具延續性的成長動能。