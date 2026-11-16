減資新股上市首日殺跌停！富采第3季轉盈 為何股價不買單？

LED龍頭富采（3714）16日減資新股上市首日開高走低，在台股重挫逾1,700點拖累下，盤中頻頻觸及跌停。儘管第3季轉虧為盈，AI產業鏈排擠效應卻讓第4季營運展望蒙塵。

富采現金減資後新股16日正式掛牌，以101元開高，但隨著大盤賣壓擴大，股價一路下探至86.6元%，觸及跌停。一詮（2486）、雷笛克光學（5230）、光鼎（6226）及台表科（6278）等LED相關個股也同步走弱，顯示族群賣壓沉重。

富采此次現金減資比率達45.795%，減資前實收資本額約73.79億元，減資後降至40億元，每千股換發542.049股，並退還股東每千股約4,579元股款。新股16日上市買賣，股東同步領取減資退還股款。

回顧第3季營運，富采受惠電視背光旺季拉貨，以及車用顯示器、感測需求回穩，單季合併營收達66.9億元，營業毛利率攀升至12.3%，加上處分轉投資股權等業外收益16.8億元挹注，稅後純益達12.7億元，每股純益1.99元，較去年同期成功轉虧為盈。本業營業淨損也收斂至3億元。

不過，董事長彭双浪在法說會上示警，AI產業鏈排擠效應造成記憶體、CPU等核心材料缺貨及價格上漲，推升終端3C產品售價，進一步壓抑消費需求，使下半年傳統旺季出現「旺季不旺」。富采預估第4季營收將較第3季出現較大幅度下滑，其中電視背光與IT產品營收恐雙位數季減，車用則預估個位數季減，原物料成本上揚也將影響獲利表現。

在新事業布局方面，富采先進顯示Micro LED業務持續推進，下半年營收預期遠高於上半年，全年有望接近倍數成長；車用透明顯示產品已陸續送樣驗證，光通訊元件也進入送樣階段，積極拓展多元商業合作。

此外，富采子公司富采光電11月6日經董事會通過，規劃取得友達光電（2409）普通股，交易總金額上限為15億元，盼深化雙方策略合作，加速推動「3+1」領域技術與市場布局。

短期而言，富采仍須面對第4季營運降溫與成本壓力，Micro LED及光通訊等新興應用能否逐步放量，將是後續觀察重點。