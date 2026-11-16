快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

減資新股上市首日殺跌停！富采第3季轉盈 為何股價不買單？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

LED龍頭富采（3714）16日減資新股上市首日開高走低，在台股重挫逾1,700點拖累下，盤中頻頻觸及跌停。儘管第3季轉虧為盈，AI產業鏈排擠效應卻讓第4季營運展望蒙塵。

富采現金減資後新股16日正式掛牌，以101元開高，但隨著大盤賣壓擴大，股價一路下探至86.6元%，觸及跌停。一詮（2486）、雷笛克光學（5230）、光鼎（6226）及台表科（6278）等LED相關個股也同步走弱，顯示族群賣壓沉重。

富采此次現金減資比率達45.795%，減資前實收資本額約73.79億元，減資後降至40億元，每千股換發542.049股，並退還股東每千股約4,579元股款。新股16日上市買賣，股東同步領取減資退還股款。

回顧第3季營運，富采受惠電視背光旺季拉貨，以及車用顯示器、感測需求回穩，單季合併營收達66.9億元，營業毛利率攀升至12.3%，加上處分轉投資股權等業外收益16.8億元挹注，稅後純益達12.7億元，每股純益1.99元，較去年同期成功轉虧為盈。本業營業淨損也收斂至3億元。

不過，董事長彭双浪在法說會上示警，AI產業鏈排擠效應造成記憶體、CPU等核心材料缺貨及價格上漲，推升終端3C產品售價，進一步壓抑消費需求，使下半年傳統旺季出現「旺季不旺」。富采預估第4季營收將較第3季出現較大幅度下滑，其中電視背光與IT產品營收恐雙位數季減，車用則預估個位數季減，原物料成本上揚也將影響獲利表現。

在新事業布局方面，富采先進顯示Micro LED業務持續推進，下半年營收預期遠高於上半年，全年有望接近倍數成長；車用透明顯示產品已陸續送樣驗證，光通訊元件也進入送樣階段，積極拓展多元商業合作。

此外，富采子公司富采光電11月6日經董事會通過，規劃取得友達光電（2409）普通股，交易總金額上限為15億元，盼深化雙方策略合作，加速推動「3+1」領域技術與市場布局。

短期而言，富采仍須面對第4季營運降溫與成本壓力，Micro LED及光通訊等新興應用能否逐步放量，將是後續觀察重點。

富采 減資

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股反彈誰最會漲？科技型ETF給利 躍反攻亮點

幸福來得太突然！台積電季配息升到9元 法人：未來可望再上調

台股年底買盤有撐？金融業前九月買近千億 連四年賣股紀錄拚翻轉

長榮、臻鼎 挑逾四個月

相關新聞

騏億鑫今掛牌 打造國際級廠務工程跨系統整合領導品牌

騏億鑫（7848）今（16）日掛牌上櫃交易。受惠於國內外半導體擴產需求持續增長，公司營運表現亮眼，今年前9月累計營收達新台幣22.84億元，年增75.28%，已超越114年度全年17.58億元營收，展現強勁成長動能。

減資新股上市首日殺跌停！富采第3季轉盈 為何股價不買單？

LED龍頭富采（3714）16日減資新股上市首日開高走低，在台股重挫逾1,700點拖累下，盤中頻頻觸及跌停。儘管第3季轉虧為盈，AI產業鏈排擠效應卻讓第4季營運展望蒙塵。

騏億鑫掛牌上櫃 早盤一度震盪翻黑

半導體廠務工程整合服務商騏億鑫今天以每股249.5元掛牌上櫃，股價走勢震盪，早盤一度達262.5元，上漲13元，漲幅5....

輝達 GB300 需求熱 零壹、無敵受惠

GB300產品周期延長，持續成為當前伺服器市場主力，目前台灣AI基礎建設需求仍持續，切入伺服器經銷代理的零壹、無敵、大綜等相關廠商業績可望一路旺到明年，明、後年再迎Vera Rubin新商機。

台積電中科廠區布建先進封裝產能 萬潤、倍利科同步吃補

台積電要在購自友達的兩座中科廠區大舉布建先進封裝產能，帶旺精材、友達之餘，也帶動龐大設備商機，半導體設備廠萬潤、倍利科布局製程自動化及檢測量測領域，可望搶搭台積電新一波擴產列車，推升機台出貨，業績大進補。

名師指路 國安基金青睞股 上漲機率高

國安基金日前宣布第十次進場護盤，台股上周漲幅10.01%，次於2020年3月因新冠疫情進場後五天漲幅12.15%，進場後五天的上漲機率提升到90%，投資人好奇到底哪些股票還會漲？投資名師們建議，這波反彈可參考今年7月的反彈強勢股，聚焦在台積電（2330）、聯發科、台達電、大立光、欣興、台光電、聯亞、創意、日月光投控及智邦等股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。