鈊象10月營收月減、年增 法人看好全年EPS上看45.7元

鈊象（3293）10月營收月減0.9%、年增18.7%，符合市場預期，分析師指出，主要成長動能來自於東南亞授權和TaDa Gaming在美國發展的Social SS，隨TaDa Gaming在美國發展Social SS已明顯看到成效，預估今年每股獲利（EPS）將上看45.7元。

法人機構表示，展望鈊象今年下半年至明年營運，在遊戲營收排名方面，前八月營收排行榜為東南亞授權、TaDa Gaming、《明星三缺一》、美國授權、《金猴爺》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》，區域營收比重方面，東南亞54%，台灣16%，中國5%，美國14%，其中，以實際營收來看，前八月東南亞仍年成長18%，美國和其他地區則是年成長50%以上，台灣和中國則為年衰退。

授權遊戲的部分，美國和其他地區營收大幅成長，主要是TaDa Gaming在拓展美國和中南美市場已明顯看到成效，歐洲和非洲則因為競爭激烈，仍在努力推廣中。其中美國市場過去是以三大州為主，為過去常講的SS或是美國授權，在三大州的市占率已達60%，往上成長空間有限。TaDa Gaming在美國發展的Social SS不只侷限在三大洲，而是透過代理商在法規允許的35個州推廣，且可用手機遊玩，今年前八月成長加速，加上基期和市占率仍偏低，SocialSS會是未來一至二年的主要成長動能。

分析師預估，鈊象今年營收為264.3億元，年增19.9%，稅後純益為134億元，年增23.5%，EPS為47.5元。