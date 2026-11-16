快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

鈊象10月營收月減、年增 法人看好全年EPS上看45.7元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

鈊象（3293）10月營收月減0.9%、年增18.7%，符合市場預期，分析師指出，主要成長動能來自於東南亞授權和TaDa Gaming在美國發展的Social SS，隨TaDa Gaming在美國發展Social SS已明顯看到成效，預估今年每股獲利（EPS）將上看45.7元。

法人機構表示，展望鈊象今年下半年至明年營運，在遊戲營收排名方面，前八月營收排行榜為東南亞授權、TaDa Gaming、《明星三缺一》、美國授權、《金猴爺》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》，區域營收比重方面，東南亞54%，台灣16%，中國5%，美國14%，其中，以實際營收來看，前八月東南亞仍年成長18%，美國和其他地區則是年成長50%以上，台灣和中國則為年衰退。

授權遊戲的部分，美國和其他地區營收大幅成長，主要是TaDa Gaming在拓展美國和中南美市場已明顯看到成效，歐洲和非洲則因為競爭激烈，仍在努力推廣中。其中美國市場過去是以三大州為主，為過去常講的SS或是美國授權，在三大州的市占率已達60%，往上成長空間有限。TaDa Gaming在美國發展的Social SS不只侷限在三大洲，而是透過代理商在法規允許的35個州推廣，且可用手機遊玩，今年前八月成長加速，加上基期和市占率仍偏低，SocialSS會是未來一至二年的主要成長動能。

分析師預估，鈊象今年營收為264.3億元，年增19.9%，稅後純益為134億元，年增23.5%，EPS為47.5元。

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

長榮、臻鼎 挑逾四個月

和碩、鴻海 四檔展望佳

中芯國際業績亮眼 童振源：8年認列政府補助27.2億美元

利機全年營收拚創高

相關新聞

騏億鑫今掛牌 打造國際級廠務工程跨系統整合領導品牌

騏億鑫（7848）今（16）日掛牌上櫃交易。受惠於國內外半導體擴產需求持續增長，公司營運表現亮眼，今年前9月累計營收達新台幣22.84億元，年增75.28%，已超越114年度全年17.58億元營收，展現強勁成長動能。

減資新股上市首日殺跌停！富采第3季轉盈 為何股價不買單？

LED龍頭富采（3714）16日減資新股上市首日開高走低，在台股重挫逾1,700點拖累下，盤中頻頻觸及跌停。儘管第3季轉虧為盈，AI產業鏈排擠效應卻讓第4季營運展望蒙塵。

騏億鑫掛牌上櫃 早盤一度震盪翻黑

半導體廠務工程整合服務商騏億鑫今天以每股249.5元掛牌上櫃，股價走勢震盪，早盤一度達262.5元，上漲13元，漲幅5....

輝達 GB300 需求熱 零壹、無敵受惠

GB300產品周期延長，持續成為當前伺服器市場主力，目前台灣AI基礎建設需求仍持續，切入伺服器經銷代理的零壹、無敵、大綜等相關廠商業績可望一路旺到明年，明、後年再迎Vera Rubin新商機。

台積電中科廠區布建先進封裝產能 萬潤、倍利科同步吃補

台積電要在購自友達的兩座中科廠區大舉布建先進封裝產能，帶旺精材、友達之餘，也帶動龐大設備商機，半導體設備廠萬潤、倍利科布局製程自動化及檢測量測領域，可望搶搭台積電新一波擴產列車，推升機台出貨，業績大進補。

名師指路 國安基金青睞股 上漲機率高

國安基金日前宣布第十次進場護盤，台股上周漲幅10.01%，次於2020年3月因新冠疫情進場後五天漲幅12.15%，進場後五天的上漲機率提升到90%，投資人好奇到底哪些股票還會漲？投資名師們建議，這波反彈可參考今年7月的反彈強勢股，聚焦在台積電（2330）、聯發科、台達電、大立光、欣興、台光電、聯亞、創意、日月光投控及智邦等股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。