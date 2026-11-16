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中化生前三季營業利益轉盈 毛利率升至35.7%、明年拚雙位數成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中化生（1762）16日公布營運轉型成果，今年前三季累計營收8.84億元，年增28%；營業利益由去年同期虧損1.57億元翻轉為獲利9,124萬元，改善幅度近2.5億元；毛利率更從11.6%提升至35.7%。

中化生表示，隨著產品組合優化與營運效率提升，公司持續深化以高技術門檻原料藥（Specialty API）及委託開發製造服務（CDMO）為核心的獲利模式。

中化生深耕原料藥產業超過60年，擁有發酵、化學合成及純化等核心技術。過去一年，公司積極調整產品組合、提升製造效率，並將資源聚焦於具備技術門檻與市場競爭力的產品，以加快特色原料藥商業化進程。同時，透過與BioDuro成立的合資公司，推進歐洲大型藥廠的新藥CDMO專案，擴大國際業務合作機會。

在營運管理方面，中化生持續推動數位轉型，今年9月已正式上線SAP ERP系統，並規劃於2027年完成實驗室資訊管理系統（LIMS）及品質管理系統（QMS）的導入，進一步強化成本控管、營運效率與品質管理能力。

在研發布局方面，中化生近期獲經濟部「A+企業創新研發計畫」核定，36個月計畫總經費逾新臺幣1億元，其中政府補助超過5,000萬元。公司將持續投入關鍵原料藥與創新製程技術開發，強化長期技術競爭力，同時支持台灣藥品供應鏈自主化。

展望2027年，中化生將以營收雙位數成長為目標，推動經營重心由營運改善邁向成長與獲利並進。隨著特色原料藥新產品逐步商業化，以及國際CDMO合作持續深化，公司將加速擴大高附加價值業務的營收貢獻，提升整體獲利能力。

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