騏億鑫掛牌上櫃 早盤一度震盪翻黑

半導體廠務工程整合服務商騏億鑫今天以每股249.5元掛牌上櫃，股價走勢震盪，早盤一度達262.5元，上漲13元，漲幅5.21%，不過，隨著賣壓出籠，股價一度翻黑，達244.5元，下跌5元，跌幅約2%。

騏億鑫董事長洪國庭今天在上櫃掛牌典禮表示，上個月以及最近的股市和產業風波，讓騏億鑫戒慎恐懼，在未來經營的過程中，會更加謹慎。

洪國庭說，騏億鑫服務半導體最大的客戶，不外乎客戶到哪，騏億鑫就會到哪，當然騏億鑫會有更多的想法以及措施，希望在未來可以創造更多的平台，讓所有的員工展現能耐。

騏億鑫由二次配裝機工程起家，並延伸至主系統工程、材料製造銷售及廠務整合服務。受惠客戶加速擴產，騏億鑫今年累計前10月營收新台幣26.55億元，年增79.46%，今年營收可望成長逾7成，明年將再成長25%至30%。